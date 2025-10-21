El BAT tiene otro amigo de oro

Cuatro personas, sólo cuatro, tienen la insignia de oro del Bidasoa Atletiko Taldea. Jose Mari Sarriegi y Julen Olamusu, dos históricos del atletismo, ... fieles a los colores del BAT desde su misma concepción, recibieron sendas insignias. La tercera, la tiene Teresa Errandonea, por su histórica participación en los Juegos Olímpicos.

La cuarta se entregó en la cena de arranque de esta temporada y la puede lucir con orgullo en su solapa José Ignacio Sodupe.

Al comienzo del otoño, el Super Amara BAT organiza cada año un evento para dar al inicio de la temporada un tono festivo y, a la vez, familiar. Familiar en el sentido amplio de la palabra, tan amplio como que se reunieron en la cita de este curso 249 comensales en las mesas de Ola Sagardotegia. Como es costumbre, el cóctel de bienvenida, con txotx y sabroso pintxito de chorizo a la sidra, se sirvió en el frontón de la sidrería irundarra. Fue el punto de encuentro donde se reunieron para intercambiar saludos y las primeras conversaciones de la velada atletas, entrenadores, participantes del grupo Biziki, del centro deportivo y del grupo Zubia Kirola, así como directivos, patrocinadores e instituciones.

Allí se encontraron los más altos cargos políticos de la comarca, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan. Ambos ayuntamientos estaban representados también por sus respectivos delegados de Deportes, Borja Olazabal, en el caso de Irun, y Lupe Queiruga, en el de Hondarribia. Ibon Muñoz, gerente y director deportivo, hizo de anfitrión para recibirlos, a ellos como a tantos otros más.

Respondieron positivamente a la invitación muchos de los colaboradores y socios empresariales del BAT como Edurne Fernández (Aranibar Asesoría), Iñaki Zamorano (Laboral Kutxa) o Iñigo Etxeberria (Fortuna KE). Estuvo también el compañero de gremio Joseba Arozena (837 Comunicación), Javier Barandiaran (Boga Técnica), Jose Mari Cuñado (Servos), el abogado Jose Mari Sansinenea y Patxi Zayas.

Disfrutaron de la cena, como el resto de participantes, antes de que a los postres comenzara la habitual entrega de premios y reconocimientos a los atletas. Sirvió para propiciar que muchas personas pasaran por el 'escenario'. También las autoridades, que subieron a hacer entrega de los galardones, por ejemplo el que correspondió a los participantes del club en el Europeo sub 20. Alaine Aguerralde, Ander Aramendi, Alejandro Esteban y Carla Arwen Martínez estuvieron a mediados de agosto en Tampere (Finlandia) y se metieron en tres finales. En la cena, (con ausencia de Carla) se les reconoció el mérito debidamente.

También se pusieron bajo los focos algunos históricos del club como Carlos Bengoetxea e Iñaki Gebrero, en su caso para premiar a atletas que han batido sus récords.

Como acto central de la noche se erigió, no podía ser de otra forma, la entrega de ese pin de oro a José Ignacio Sodupe. En ese caso, fue el presidente del club, Txema Soto, quien tomó la palabra en nombre del club y de esa Junta representada también por Iñigo Eseberri, Izarraitz Arbelaiz, Luis Gil, Gonzalo Tamayo, Ana Gómez y Diego Tamayo. Lo primero que hizo Soto fue recordar que sólo tres personas habían recibido antes la que es la mayor distinción que ofrece el BAT.

«En esta ocasión, al igual que en las dos primeras, vamos a reconocer la larga trayectoria de dedicación a nuestro deporte del premiado», anunció Soto. Recordó que José Ignacio fue primero «atleta de alto nivel», para convertirse luego en miembro del Comité Territorial de Jueces y Juezas de Gipuzkoa, «siempre dispuesto como colaborador del club». De los primeros en llegar, de los últimos en irse, «es una persona entrañable, de las que se hacen querer y a la que, por supuesto, queremos». El presidente del Super Amara BAT destacó «el trabajo, la humildad, la sencillez y la discreción como señas de identidad en su trayectoria en el atletismo y en su relación con el club» y aseguró que era «un honor y un placer informar de la concesión de la insignia de oro a José Ignacio Sodupe».