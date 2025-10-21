Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Multitudinaria cena de arranque de temporada para el Super Amara BAT en la sidrería Ola con 249 personas que aplaudieron la entrega de la insignia de oro a José Ignacio Sodupe.

El BAT tiene otro amigo de oro

José Ángel Sodupe recibió en la cena de principio de temporada la insignia dorada del club, distinción que sólo habían recibido tres personas antes

Iñigo Morondo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Cuatro personas, sólo cuatro, tienen la insignia de oro del Bidasoa Atletiko Taldea. Jose Mari Sarriegi y Julen Olamusu, dos históricos del atletismo, ... fieles a los colores del BAT desde su misma concepción, recibieron sendas insignias. La tercera, la tiene Teresa Errandonea, por su histórica participación en los Juegos Olímpicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

