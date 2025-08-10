Ingresa en prisión en Martutene tras ser detenido en Irun con más de medio kilo de anfetamina

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado viernes, 8 de agosto, en Irun a un hombre de 55 años acusado de un delito de tráfico ... de sustancias estupefacientes. El arresto se produjo después de que una patrulla acudiera a una calle de la localidad por una discusión entre dos personas.

Durante la identificación de los implicados, los agentes realizaron un registro superficial a uno de ellos y localizaron dos paquetes con una sustancia en polvo blanca, presumiblemente anfetamina: uno de más de 500 gramos y otro de 3 gramos. Ante estas evidencias, el hombre fue arrestado y se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro de su domicilio.

En la vivienda se encontraron pequeñas cantidades de diversas drogas, como MDMA o éxtasis, hachís y más anfetamina, así como material para el pesaje, preparación y distribución de estupefacientes. También se incautaron casi dos mil euros en metálico y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para la instrucción de las diligencias. Este domingo fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en el centro penitenciario de Martutene.