Material incautado por la Ertzaintza. GV

Ingresa en prisión en Martutene tras ser detenido en Irun con más de medio kilo de anfetamina

La Ertzaintza arrestó a un hombre de 55 años tras una discusión en la calle; en el registro de su casa hallaron MDMA, hachís, utensilios para preparar estupefacientes y casi 2.000 euros en efectivo

M. Calvo

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:42

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado viernes, 8 de agosto, en Irun a un hombre de 55 años acusado de un delito de tráfico ... de sustancias estupefacientes. El arresto se produjo después de que una patrulla acudiera a una calle de la localidad por una discusión entre dos personas.

