La iluminación de Navidad prenderá hoy llena de música y espectáculos

M. A. I. irun. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El encendido de Navidad tendrá lugar esta tarde en el entorno de la plaza San Juan. El programa de actos arrancará a las 17.30 con el concierto de Gora Musika, que actuará junto a la Banda de Música Ciudad de Irun y alrededor de un centenar de alumnos y alumnas del coro del Conservatorio Municipal. Este espectáculo se complementará con un baile de los gigantes de Bidasoako Erraldoiak y de Ondare Kultur Elkartea.

Aproximadamente a las 18.45 horas, la alcaldesa, Cristina Laborda, y seis alumnos del colegio Irungo La Salle pulsarán el botón que encenderá las luces del entorno de San Juan. A las 19.00 comenzará un pasacalles festivo de la mano de A&B Shows que irá prendiendo la iluminación de la calle Iglesia, Genaro Etxeandia, el paseo de Colón y la plaza del Ensanche.