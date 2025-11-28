Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Ilcapo Hondarribia recibirá al invicto líder Zarautz, mañana

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

El fin de semana presenta otro interesante partido en la comarca, mañana a las 11.30 en Hondartza entre Ilcapo Hondarribia y Amenabar Zarautz, en Primera Nacional. Los hondarribitarras, séptimos con doce puntos, reciben a un equipo clásico de División de Honor Plata, que la temporada pasada perdió la categoría y amenaza con volver a ella por la vía rápida.

En once jornadas, el Zarautz ha ganado once veces, con 36,4 goles a favor y 29,8 en contra. Su peor anotación es de 30 goles y tiene resultados como 35-46, 45-30 y 40-30. Sin embargo, también ha sumado victorias apretadas y mañana Ilcapo Hondarribia intentará romper esa sensacional racha de victorias de los zarauztarras.

diariovasco Ilcapo Hondarribia recibirá al invicto líder Zarautz, mañana