«La igualdad es la armonía que hace que todos tengamos las mismas oportunidades»

Las cantineras del Alarde público tuvieron que apretarse un poco más sobre el tablado de la plazoleta del Juncal haciendo hueco a Meaka, la compañía ... que este año se estrena en el desfile igualitario. Oihana Picos, que abrió el acto de presentación de las cantineras, dio la bienvenida a la nueva compañía y declaró que «estamos preparados y preparadas para disfrutar y emocionarnos con el Alarde».

Sobre el escenario del Juncal, tras haber desfilado desde la plaza Urdanibia, Ainhoa Pavesi Terrazas (Tamborrada), Erika Martín Rivas (Banda), Leire Goenaga Martínez (Caballería), Eva Pérez Rivas (Landetxa), Iraia del Río Borges (Lapitze), Naiara Pardo Wöppelmann (Meaka), June Ugarte Isasa (Bidasoa), Paula Moreno Collado (San Miguel), Lizar Montagut Mendizabal (Olaberria), Erika Merquelanz Castellanos (Ama Xantalen), Nagore Lei Lizarraga Odriozola (Anaka), Leire Mitxelena Aduriz (Santiago) y Asier Gómez Bon (Artillería) saludaron al público y recibieron aplausos de vuelta.

El cariño que les transmitieron los asistentes que abarrotaban la plazoleta fue especialmente intenso en los momentos más emocionantes de sus respectivos discursos. Por ejemplo, cuando Eva Pérez recordó «a mi tía Anita, que muy a nuestro pesar hace un año que no está con nosotros. Me la imagino con esa sonrisa de oreja a oreja tan grande que ella tenía por verme ser cantinera de su querida compañía». O también, cuando Asier Gómez dio las gracias a Antxon Jauregi, el primer hombre que desfiló como cantinera, «por dar ese primer paso, que sin él hoy yo no estaría aquí». También hubo palabras de reivindicación como las de Erika Martín, que afirmó que «la tradición es solamente parte de la cultura, y nosotras somos cultura. La tradición conserva el pasado, pero nosotras construimos el futuro. La igualdad no es una nota suelta, es la armonía que hace posible que todos tengamos las mismas oportunidades».

Cerró el acto la intervención de la general del Alarde público, Maite Vergara, que compartió con los asistentes que éste será su último año como máxima autoridad del desfile: «Formar parte de este Alarde ha sido un verdadero revulsivo en mi vida, como en la de muchos de vosotros y vosotras. No me arrepiento de nada», subrayó, «porque sólo me siento a gusto con personas que entienden que para disfrutar es necesario asegurarse de que todo el mundo disfruta».

«Todos los años se lo pedimos a este Ayuntamiento, pero no nos quiere explicar por qué se niega a organizar el Alarde», lamentó Maite Vergara. Apuntó en euskera que «es cierto que algunos partidos políticos e instituciones nos siguen ayudando», entre quienes citó a la Diputación y Emakunde. «Pero no es suficiente. Sigue sorprendiendo que haya una connivencia generalizada con la política municipal más allá de Irun que habla muy mal de la catadura de nuestros representantes políticos». Les pidió valentía y que marquen las líneas de «un Alarde municipal que nos aglutine a todos y todas».

«Hasta que eso ocurra», continuó la general, «seguiremos disfrutando de cada nota, cada aplauso, cada salto y cada mirada bonita. Sonreíd», animó al público, «porque vamos a salir increíblemente guapas en la foto de la posteridad».