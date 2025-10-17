Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los actores y actricesde Ezezagunok demostraron su talento. Lobo Altuna
Irun

Un huracán de talento que arrasa los prejuicios

El Museo Oiasso acogió la primera sesión de la quinta edición de la cita, con actuaciones de Ezezagunok, Jakes Txapartegi, Simón Ezquiaga, Ángel Bueno y Uikan

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:23

Comenta

A los términos inclusión, compañerismo o alegría que suelen acompañar a la Gala de la Diversidad es de justicia añadirles, también, el de excelencia. Así ... lo demostraron los artistas que ayer se reunieron en el Museo Oiasso, en la que fue la quinta edición de la iniciativa. Con ese recorrido consolidado, el hilo conductor que guió la velada estaba perfectamente en consonancia: la familia escogida.

