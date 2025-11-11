Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hoy, cita con la campaña arqueológica del templo de Luxor

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

La nueva temporada del Ramesseum en Luxor, Egipto, centra el programa de hoy de la Sección Oficial: a las 19.00 en el auditorio del Amaia, con entrada gratuita, esta película de Pascal Pelletier propondrá a los espectadores «una inmersión total dentro de un proceso de excavación».

Es la cita más destacada de hoy, pero no la única: la tercera jornada del Ficab arrancará a las 11.00 con las proyecciones de la Sección Educativa que incluyen un audiovisual sobre los puentes del Bidasoa a cargo de estudiantes de San Vicente de Paúl. Se podrán ver, a continuación, 'La casa del fauno en Pompeya', 'Anatomía de un horno' y 'Los metawes que volaron a la ciudad'.

El ciclo 'Píldoras de historia' que dinamiza el arqueólogo Xabier Peñalver propone, a las 17.00 horas, 'El misterio Balchiria', sobre el hallazgo de un ser enigmático que fue esculpido en una estela del sur de Córcega.

