Homenaje de Olagarro a las remeras

Olagarro Elkartea homenajeó a las remeras de Hondarribia Arraun Elkartea, que esta temporada han sufrido el descenso de categoría. La sociedad de la muralla empezó a realizar este acto hace siete años, al notar un vacío respecto a los homenajes que reciben los chicos. En esta ocasión, la batukada Sustraitik Gozamenera encabezó una kalejira que acabó en Olagarro, donde se celebró la comida, que acabó con un regalo de Artesanía Menina para cada una de las remeras. El acto reconoce el trabajo de las hondarribitarras y sirve de impulso para encarar la próxima temporada con energía.