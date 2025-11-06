Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Homenaje de Olagarro a las remeras

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

Olagarro Elkartea homenajeó a las remeras de Hondarribia Arraun Elkartea, que esta temporada han sufrido el descenso de categoría. La sociedad de la muralla empezó a realizar este acto hace siete años, al notar un vacío respecto a los homenajes que reciben los chicos. En esta ocasión, la batukada Sustraitik Gozamenera encabezó una kalejira que acabó en Olagarro, donde se celebró la comida, que acabó con un regalo de Artesanía Menina para cada una de las remeras. El acto reconoce el trabajo de las hondarribitarras y sirve de impulso para encarar la próxima temporada con energía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 La nao San Juan vuelve a la vida
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Homenaje de Olagarro a las remeras

Homenaje de Olagarro a las remeras