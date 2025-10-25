'Historia y ciencia' se consolida como puente entre el conocimiento y la ciudadanía

Joana Ochoteco irun. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:24 Comenta Compartir

«Interesantísimo. Y muy ameno y divertido, eso quiero remarcarlo mucho». Esta es la impresión que transmitía un grupo de asistentes al ciclo Historia y Ciencia que, este viernes, culminó su tercera edición en el Museo Oiasso. Bajo la temática 'One health' (en inglés, 'una sola salud', una expresión que hace referencia a los múltiples factores que afectan a la salud humana), desde el martes Oiasso ofreció un espacio de divulgación histórica y científica a través de conferencias dialogadas, una proyección y la apertura de la exposición '5 litros' de las científicas Ainhoa Bereziartua y Maddi Astigarraga.

Hace tres años, el Museo Oiasso y BioGipuzkoa se aliaron para impulsar esta iniciativa con toda la ilusión pero no sin algún titubeo: «Juntar historia y ciencia, investigadores científicos con arqueólogos... ¿Cómo lo acogería el público? Pues... está funcionando de maravilla», resumen Aizpea Goenaga, directora del museo, y Koldo García, responsable de divulgación y cultura científica de BioGipuzkoa.

Temas de actualidad

Los expertos participantes «nos han transmitido todo su conocimiento con el afán de que todos lo entendiésemos»

Esos diálogos «entre disciplinas distintas» son el vehículo para abordar «temas que nos afectan. Dede la perspectiva que nos da la historia y las investigaciones que se están desarrollando hoy en día, hemos tocado, este año, temas como la alimentación, el urbanismo y las pandemias», explica Koldo García. Aizpea Goenaga apunta a este último asunto, que se abordó en la conferencia del jueves: «el investigador Manuel Ferreiro nos contaba cómo la irrupción del SIDA lo cambió todo: hasta entonces, se pensaba que todas las pandemias eran fruto de una mala alimentación, una debilidad física... Las características del SIDA hicieron reflexionar a los historiadores y plantearse que, quizá, pandemias del pasado tuvieron estos mismos factores».

En 'Historia y ciencia' se abordan asuntos con incidencia en la actualidad a través de «esa mezcla de puntos de vista que tienen mucho que ver, encontrando narrativas que nos unan para hacer frente a los retos que tenemos como ciudadanía. Esta práctica puede servir de inspiración para otras instituciones», señala Koldo García. Aizpea Goenaga destaca que las conferencias del ciclo solían terminar con una misma conclusión: «investigación, investigación e investigación», pero no sólo la que se desarrolla en los laboratorios, sino también «la humana, la de escuchar a gente que sabe mucho contándote cosas muy cercanas». Eso es lo que han hecho todos los expertos que han participado en el ciclo: «transmitir todo ese conocimiento con el afán de que todos lo entendiésemos». «Comunicar es el deseo de generar algo en quien te escucha», añade García, «y eso lo que estamos consiguiendo aquí. Que la gente reciba esas ideas, las transmita a su entorno...».

Koldo García se queda con la frase a medio terminar cuando el mejor ejemplo de lo que está expresando se materializa: uno de los asistentes a la proyección 'Des-extinción' del ciclo, que acaba de concluir, se acerca a preguntarle qué tendría que hacer para poder llevar ese documental al colegio en el que trabaja como profesor. Goenaga y él le dan las explicaciones pertinentes. «¡Es justo esto! Que el contenido del ciclo no se quede aquí, que salga a la calle. Queremos que los asistentes se conviertan en agentes del conocimiento; eso es lo más bonito», resume Koldo García.

La exposición se mantiene

Desde el año pasado, una exposición completa al ciclo y la de este año nace de un proyecto con el que Ainhoa Bereziartua ganó uno de los premios Inspira Gaztea 2025 que concede Kutxa Fundazioa. Junto a la ilustradora científica Maddi Astigarraga («jovencísimas pero con mucho que aportar»), han creado esta muestra que utiliza la realidad aumentada para divulgar sobre salud urbana y concienciar sobre cómo influye el entorno urbano en la salud de las personas. Esta muestra prolonga el impacto de 'Historia y ciencia', pues podrá visitarse en el Museo Oiasso hasta mediados de enero.

Esa es otra de las virtudes del ciclo, que se extiende más allá de sus fechas de celebración: en el caso de '5 litros', es una exposición interactiva a la que todos los visitantes podrán hacer su aportación.