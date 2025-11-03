Gran parte de las actividades de noviembre para los mayores estarán marcadas por el 25-N

M. A. I. IRUN. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

Los locales para mayores repartidos por toda la ciudad llegan cargados de actividades durante el mes de noviembre. La primera cita se desarrollará hoy mismo (17.30) en Anaka-Puiana, donde se representará el teatro 'La consulta de Don Melquiades'. El sábado 15 (17.30) se proyectará la película '27 noches'.

En Behobia Rosa Rubio presentará mañana (17.00) el libro 'No soy una bruja'. Los días 7, 14 y 21 (17.00) se emitirá la serie 'Querer' y para el día 22 (17.00) se ha fijado una salida a la exposición 'Urak darama: Memorias de las mujeres del Bidasoa' que se encuentra en el CBA.

En Iraso los días 5, 12, 19 y 26 (17.00) se llevará a cabo el taller 'Vivir con sentido' y el día 14 (17.00) una salida a Puiana para degustar unas porras . En San Miguel el día 7 (17.00) tendrá lugar el concierto de Lalo, el día 22 (17.00) una salida a Puiana para degustar unas porras, el día 24 (16.15) se conmemorará el 25N con la asociación Kera, el 28 (17.30) habrá una actuación de Manu Aguilar y el 29 (17.00) un paseo con motivo del encendido navideño.

En Luis Mariano, el 8 (18.00) se visitará la exposición 'El arte del paisaje' del Centro Cultural Amaia, el día 15 (17.00) se proyectará 'Cuando menos te los esperas' y el 20 (17.00) se visitará la exposición 'Urak darama' (17.00) del CBA.

En Palmera Montero el lunes 10 (17.30) se realizará una charla sobre seguros de la mano de Kontsumobide, Rosa Rubio presentará el libro 'No soy una bruja' el día 14 (17.30) y el día 28 (17.00) se visitará Gordailu, el centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa.

En Ventas se ha programado un actuación de baile en línea para el día 12 (17.00) en la residencia Ama Xantalen y el día 24 (16.30) se proyectará el documental 'Volar', de Bertha Gaztelumendi para reflexionar sobre la violencia machista. En Belaskoenea, el día 19 (17.30) habrá salida a Puiana para degustar unas porras con chocolate y el día 26 (17.00) se proyectará la película 'El color púrpura'.

Por último, en Lekaenea el día 13 (17.00) tendrá lugar la salida 'Nagusikleta' a cargo de Nagusilan.