Gran actuación de Unai Amiano en su segunda victoria en el Parejas

Unai Amiano tuvo una actuación muy destacada en su victoria junto con Eskiroz por 22-7 frente a Senar-Ugartemendia, la segunda que consigue esta pareja en dos jornadas del Torneo de Serie B.

El irundarra, que se enfrentaba a quien le derrotó en la final del Cuatro y Medio, hizo nada menos que quince tantos, fue la figura destacada del partido y reconoció que «me ha salido todo perfecto».

Previo a este partido, Amiano-Eskiroz ya habían ganado, 22-18, a Zubizarreta III-Aranguren, por lo que lideran la clasificación del torneo.

La próxima semana jugarán dos partidos, el lunes en Tolosa frente a Peña II-Salaverri II, que están con una victoria y dos derrotas, y el viernes en Muskiz contra Rekalde-Bikuña, que han perdido sus dos primeros partidos.

Liga de catorce partidos

En el torneo de Parejas se juega una liga a doble vuelta, lo que implica catorce partidos. Al acabar, las dos mejores parejas se clasificarán directamente a la liga de semifinales y quienes acaben entre el tercer y sexto puesto deberán disputar los playoffs para poder avanzar. La final se disputará en el Navarra Arena el 29 de marzo de 2026.