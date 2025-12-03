Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Gran actuación de Unai Amiano en su segunda victoria en el Parejas

I. A.

IRUN.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

Unai Amiano tuvo una actuación muy destacada en su victoria junto con Eskiroz por 22-7 frente a Senar-Ugartemendia, la segunda que consigue esta pareja en dos jornadas del Torneo de Serie B.

El irundarra, que se enfrentaba a quien le derrotó en la final del Cuatro y Medio, hizo nada menos que quince tantos, fue la figura destacada del partido y reconoció que «me ha salido todo perfecto».

Previo a este partido, Amiano-Eskiroz ya habían ganado, 22-18, a Zubizarreta III-Aranguren, por lo que lideran la clasificación del torneo.

La próxima semana jugarán dos partidos, el lunes en Tolosa frente a Peña II-Salaverri II, que están con una victoria y dos derrotas, y el viernes en Muskiz contra Rekalde-Bikuña, que han perdido sus dos primeros partidos.

Liga de catorce partidos

En el torneo de Parejas se juega una liga a doble vuelta, lo que implica catorce partidos. Al acabar, las dos mejores parejas se clasificarán directamente a la liga de semifinales y quienes acaben entre el tercer y sexto puesto deberán disputar los playoffs para poder avanzar. La final se disputará en el Navarra Arena el 29 de marzo de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gran actuación de Unai Amiano en su segunda victoria en el Parejas