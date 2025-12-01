La gran actuación en liga motiva al Bidasoa para buscar la proeza en Europa

El Irudek Bidasoa Irun juega este martes en Alemania contra el campeón de las dos últimas ediciones de la European League, un Flensburg Handewitt ... que ha liderado la Bundesliga durante muchas jornadas y ahora es segundo en su competición doméstica. El partido se juega en el otro horario de la EHF, el menos habitual para los irundarras, a las 18.45 (ETB4 y DAZN).

Los dos equipos están clasificados para la Main Round, donde se encontrarán con Kiel y Montpellier, y el resultado importa porque los puntos entre los equipos que pasan a la siguiente ronda se arrastran. A día de este martes tienen dos el Flensburg y el Kiel y faltan el partido que nos ocupa y el Kiel-Montpellier. Además de puntuar en Alemania, Alex Mozas quiere que el Kiel no lo haga, para que todo esté más igualado en el grupo.

Plantar cara al Flensburg es una tarea mayúscula, pero el Bidasoa tiene argumentos. Por un lado, hay que recordar que dominó parte del partido de Artaleku, donde perdió 32-33 tras estar cuatro arriba (30-26) a falta de diez minutos.

Y, por otro y más reciente, su gran actuación ante el Atlético Valladolid le valida y le da moral para medirse a cualquier equipo y mirarle a los ojos. Los irundarras fueron muy superiores a un rival que tenía los mismos puntos y venía enrachado, acabando con 34-24.

Un partido redondo

El propio Alex Mozas considera que el del sábado fue «un partido muy redondo, en el que impusimos nuestro juego desde el principio. Otra vez funcionó muy bien el trabajo de no cambiar en los primeros diez minutos, donde jugamos a un ritmo alto». Tanto, como que se escapó a un 9-2 en el minuto 10, que no sentenció el partido porque quedaba mucho pero sí lo puso en la dirección óptima.

El rival algo tenía que hacer para volver a meterse en el partido. «Intentaron todas las variantes posibles, sobre todo a nivel defensivo. Con el 5-1 en el primer tiempo nos atascamos un poco y perdimos parte de la renta. Pero en la segunda mitad sí que ajustamos muy bien el ataque contra defensa abierta». Además, «en defensa hicimos un partido increíble».

Así se igualó el récord de menos goles encajados esta temporada, empatando con el 32-24 ante el Huesca y cerca del 32-25 contra el Ciudad Real y el 33-25 contra el Saint Raphael.

En resumen, «funcionó todo muy bien y quiero dar la enhorabuena a a los jugadores y al staff. Sobre todo en este caso a Ricardo, Martín, Nacho... para recuperar a los jugadores».

Barreto y Gey-Emparan

El partido tuvo dos nombres propios, el de Unai Barreto debutando en casa –ya lo había hecho fuera– y el de Tao Gey-Emparan jugando en el equipo rival, donde está cedido por el club amarillo.

Barreto, que el fin de semana anterior había marcador nueve goles con Ilcapo Hondarribia, señaló que fue «una buena experiencia jugar en Artaleku». Curiosamente, su debut en casa fue ante el mismo equipo ante el que se estrenó su hermano Xabi.

El partido, en general y para él, «salió mejor de lo que esperaba» y destacó que «Álex me tiene un cariño increíble y esa confianza que tenemos y esas oportunidades que me da, las intento aprovechar lo máximo posible. Al final del partido nos dimos un abrazo porque lo hemos pasado un poco mal».

Por su parte, Tao Gey-Emparan reconoció que «volver a Artaleku fue algo muy bonito, porque estaban mi familia, mis amigos y siempre es un placer jugar aquí, pero no nos salió el partido que queríamos. Nos costó arrancar, meter goles, se puso el partido 9-2 y no pudimos levantar la cabeza». El de Urruña marcó un gol, de penalti, y es el tercer máximo goleador de su equipo.