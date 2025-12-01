Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Da Silva, Maciel y Peciña, tres de los exponentes de la gran defensa irundarra. LOBO ALTUNA

Irun

La gran actuación en liga motiva al Bidasoa para buscar la proeza en Europa

Los irundarras visitan este martes por la tarde al Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últimas ediciones de la European League

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun juega este martes en Alemania contra el campeón de las dos últimas ediciones de la European League, un Flensburg Handewitt ... que ha liderado la Bundesliga durante muchas jornadas y ahora es segundo en su competición doméstica. El partido se juega en el otro horario de la EHF, el menos habitual para los irundarras, a las 18.45 (ETB4 y DAZN).

