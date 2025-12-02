Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gazteartean prepara una fiesta de presentación en el CBA para el día 13

M. A. I.

IRUN.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

El servicio de Juventud del Ayuntamiento ha preparado una fiesta dirigida a los jóvenes de la ciudad para presentar el espacio Gazteartean ubicado en el Centro de Cultura y Creatividad.

Fijado para el sábado día 13 de este mes por la mañana, el encuentro, que se celebrará bajo el nombre 'Gazteartean On Air', permitirá a los asistentes conocer el nuevo espacio situado en el CBA a través de un programa de actividades creativas dirigidas a los jóvenes mayores de 18 años.

En cuanto al programa, de 11.00 a 13.00 horas tendrán lugar tres talleres creativos (cerámica, fanzines y cuentos de lana) que estarán amenizados por una sesión de DJ a cargo de Irun Saguxar. Los talleres estarán impartidos por la organización cultural Undermount, la ilustradora Maite Caballero y la artista irunesa Miriam Loidi.

Las personas interesadas en participar (solo se podrá elegir uno de los talleres) deben inscribirse en la página web municipal (irun.org). Los talleres son de carácter gratuito pero las plazas son limitadas.

De 12.00 a 13.00 horas tendrá lugar una cata de chocolate para la que no será necesaria inscripción. A continuación, se pondrá el broche a la fiesta con un aperitivo y un show de improvisación y humor que correrá a cargo de María Blanco, monologuista en el programa de televisión 'Barrea librea' de EITB,

