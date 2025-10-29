Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Gau Beltza, también en los barrios

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:41

En su versión Halloween o Gau Beltza, la noche del 31 tendrá también una celebración en los barrios. En Artia en concreto, a través del Gazteleku, se ha organizado un Escape Room, una aventura con el objetivo d escapar con vida de entre los zombies. Las sesiones, de media hora de duración serán a las 18.30, las 19.15 y las 20.00 horas. Las inscripciones, necesarias para participar, deben realizarse en el gazteleku, por whatsapp (681 946 798), Instagram (@gazteleku_artia) o correo electrónico (gazteleku_artia@irun.org).

La AVV Alde Zaharra San Juan ha organizado taller de calabazas, manualidades, juegos, maquillaje y tatuajes (terroríficos) y fotocol, todo ello a partir de las 17.30. En Ventas, a esa misma hora empezará el taller de calabazas en el haurtxoko. A las 18.15 habrá cuentacuentos en el local de IGE, kalejira a las 19.15, dantza en el frontón media hora después y a las 20.15 sorteos y reparto de velas y castañas en la AVV. En Dunboa, la AVV propone una fiesta de disfraces a las 17.30 y, a continuación, teatro de la mano de Patata Tropikala. Tras la merienda, a las 18.45 comenzará una terrorífica búsqueda del tesoro.

En Urdanibia Berri, Uztarriona se ha llevado el programa al sábado. Varias actividades con plazas limitadas ya se han llenado, pero se podrá disfrutar del bingo-poteo de las 13.00, el espectáculo Sorgiñak (19.00), la música posterior y la cena popular de bocatas (20.30).

