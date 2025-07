«Tengo ganas de jugar en Artaleku, es un pabellón que vive mucho el balonmano»

Xavi González, que jugará de amarillo las tres próximas temporadas, y la selección española sub'21 fueron al Campeonato del Mundo de Polonia con ... intención de completar un póker superlativo. Tras haber ganado sucesivamente el Europeo sub'18 (2022), el Mundial sub'19 (2023) y el Europeo sub'20 (2024), torneos en los que el pamplonica fue designado mejor extremo derecho, acabaron en la novena posición.

–¿Ha sido muy duro quedarse fuera de las medallas?

–Un poco sí. Cuando se confirmó que no entrábamos en el cuadro final, nos reunimos, hablamos y nos dimos cuenta de lo difícil que era todo lo que habíamos logrado antes, del mérito que tiene. Y entendimos que por pequeños detalles se deciden los campeonatos. Esos detalles que otros años habían caído de nuestro lado, este año no hemos tenido la suerte.

–Iban como favoritos.

–Queríamos más, queríamos acabar el ciclo todos juntos consiguiendo el último oro. No ha podido ser y me quedo con todo lo conseguido.

–Tras caer a la parte baja del cuadro sí que consiguieron acabar con dos victorias y en la mejor posición posible, novenos.

–Al menos acabamos con buen sabor de boca. Conseguimos reponernos después de quedar eliminados y acabar como un equipo ganador, que es lo que hemos sido siempre. En esos cuatro campeonatos desde 2022 solo hemos perdido dos partidos. Hay equipos que en este Mundial han quedado segundos o terceros y han perdido más partidos en este torneo que nosotros en cuatro.

–Personalmente, ¿qué tal le ha ido en el Mundial?

–Bien. Al principio me costó un poco empezar porque venía mentalmente cansado por el descenso de Anaita, pero fui recuperando la confianza a lo largo del campeonato y he acabado con buenas sensaciones.

–Como curiosidad, en los primeros cinco partidos tenía 0/1 y 1/2 en penalties y acabó con 10/10 en los dos últimos.

–Sí, venía de estar fallando uno de cada dos en el final de la liga y eso no era habitual en mí. Al llegar a la selección les comenté a los entrenadores y a Ian Barrufet, que venía de un año increíble en Alemania, que igual era mejor que los lanzara él. Pero me dieron confianza y algunos fueron al palo o me los paraban pero al final le di la vuelta.

–En la selección ha vuelto a coincidir con Alex Mozas. ¿Han hablado mucho del Bidasoa?

–No hemos tocado mucho el tema, porque los dos veníamos de una liga exigente. Pero tengo muy buena relación con él y tengo muchas ganas de empezar a trabajar y de ir a por todo en el Bidasoa.

–¿Por qué decidió aceptar la propuesta del Irudek Bidasoa Irun?

–Entre las opciones que tenía, es un club que me parece que está haciendo las cosas muy bien, que va para arriba, tanto económicamente como a nivel deportivo. Además, es un destino cerca de casa, algo bueno para hacer mi primera salida.

–¿Cree que va a notar mucho el salto de Anaitasuna a Bidasoa?

–Supongo que sí. Anaita es un club humilde, muy cercano, todos ponemos corazón y ganas para que salga adelante, y es el club donde me he criado. Y ahora voy a un club grande, con un equipo que espero que jugará en Europa y que va a pelear por el subcampeonato. Me parece un proyecto bastante ambicioso. Quiera o no, el salto lo voy a notar.

–¿Cómo ha vivido el descenso de Anaitasuna?

–Muy mal. Llevaba en ese club toda la vida, desde los siete u ocho años. Desde que tengo uso de razón veía los partidos en la grada y cuando yo era más pequeño Anaita estaba en Europa. Es como que no asimilo que ya no va a estar en Asobal. Y también la pena de que no voy a poder jugar en Pamplona con el Bidasoa. Ya no hay vuelta atrás, desearles toda la suerte del mundo y estoy seguro de que volverán.

–¿Con ganas de jugar en Artaleku?

–Sí, ya he jugado como rival tres veces y tengo ganas de hacerlo como local. Es un pabellón que llama la atención, de los que más ambiente tienen en esta liga, de más pasión por el balommano. Ves a mucha gente con las camisetas, que no se ven en otros campos, la gente tomando algo antes de los partidos... Hay bastante ambiente y es un pabellón que vive mucho el balonmano.

–¿Cuándo empezará en Irun?

–Todavía no tenemos fecha porque depende si entramos en Europa o no. Quiero disfrutar de los San Fermines y algunos días libres.

–¿Tendrá una prórroga por haber jugado el Mundial?

–En principio no. Es curioso que aunque vaya a empezar la pretemporada antes de lo normal, voy a tener más vacaciones que nunca, porque otros veranos los campeonatos se jugaban más tarde. Así que estos veinte días me parecen muchos comparando con otros veranos.