Queda poco más de un mes para la Gabonetako Krosa. ARIZMENDI

La Gabonetako Krosa del 20 de diciembre apunta a un nuevo récord

También va a muy buen ritmo la inscripción para la media maratón y 10K

I.A.

IRUN.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Queda más de un mes para que el sábado 20 de diciembre se celebre la undécima 'Super Amara Gabonetako Krosa' pero ya se puede aventurar que se batirá el récord de participación, establecido el año pasado en 783 dorsales.

El ritmo de inscripciones es muy rápido y ya se han apuntado 456 personas, lo que supone 250 más que el año pasado por estas fechas y el tope está en 1.000 dorsales. En la versión infatil hay 240 apuntados.

Las inscripciones se deben realizar en la web www.kirolprobak.com y cuestan 12 euros para los adultos, 16 a partir del 1 de diciembre. Los pequeños deberán abonar tres euros, que irán íntegros y junto a las donaciones de los mayores a la asociación Begisare.

Por otro lado, la 'II Lomeña Fachadas Rhenus Logistic media maratón del Bidasoa +10k' también tiene números espectaculares, cuando quedan menos de cien días para su celebración, el 22 de febrero.

Por el momento hay 753 inscritos para los 21 kilómetros y 171 para los diez, 924 en total. Hace un año cuando faltaban cien días para la primera edición había 330 inscritos para las dos versiones. Por lo tanto, hay 594 inscritos más que el año pasado por estas fechas, un incremento impresionante.

De los que se han apuntado, el 48% son franceses. La participación femenina se coloca en el 50% en el 10K y en el 32% en la media maratón.

