Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes municipales colocan vallas frente al 23 del paseo de Colón. I.M.

Irun

Las fuertes rachas de viento provocaron ayer una treintena de incidencias

Todos los sucesos fueron de carácter leve y no hubo que lamentar daños personales

J.O.

irun.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

La alerta amarilla por fuertes vientos dejó ayer en Irun una treintena de incidencias leves que no provocaron daños personales. El dispositivo municipal de emergencias activado en la víspera reforzó los equipos de guardia y se establecieron canales de comunicación directa entre los distintos servicios. Protección Civil activó el retén de personas voluntarias, que se competó con la actuación de la Policía Local y los trabajos desde el área de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras y Servicios de Txingudi.

Las patrullas municipales respondieron a diversas situaciones provocadas por las rachas de viento, como la caída de ramas y árboles, el desplazamiento de contenedores y vallados de obra y la inestabilidad de elementos urbanos como carteles, paneles o luminarias, además de pequeños problemas en los tejados del colegio de Dunboa y de la parroquia de Pentecostés, en Belaskoenea.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la retirada de ramas de grandes dimensiones que afectaban a la circulación en zonas como Auzolan, Itsasaundi, Karobiaga, Anaka o el entorno del Hotel Urdanibia. Los servicios municipales también aseguraron áreas próximas a colegios y edificios públicos, y establecieron perímetros de seguridad en edificios en mal estado como el número 23 del paseo de Colón. En varios de los avisos fue necesaria la colaboración de los Bomberos.

La Policía Local quiso agradecer «la colaboración de la ciudadanía, que ha emitido avisos» tanto el miércoles como ayer, «siendo todos ellos resueltos y logrando que se restableciera la normalidad en los diferentes puntos de la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las fuertes rachas de viento provocaron ayer una treintena de incidencias

Las fuertes rachas de viento provocaron ayer una treintena de incidencias