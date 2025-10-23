Las fuertes rachas de viento provocaron ayer una treintena de incidencias

J.O. irun. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La alerta amarilla por fuertes vientos dejó ayer en Irun una treintena de incidencias leves que no provocaron daños personales. El dispositivo municipal de emergencias activado en la víspera reforzó los equipos de guardia y se establecieron canales de comunicación directa entre los distintos servicios. Protección Civil activó el retén de personas voluntarias, que se competó con la actuación de la Policía Local y los trabajos desde el área de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras y Servicios de Txingudi.

Las patrullas municipales respondieron a diversas situaciones provocadas por las rachas de viento, como la caída de ramas y árboles, el desplazamiento de contenedores y vallados de obra y la inestabilidad de elementos urbanos como carteles, paneles o luminarias, además de pequeños problemas en los tejados del colegio de Dunboa y de la parroquia de Pentecostés, en Belaskoenea.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la retirada de ramas de grandes dimensiones que afectaban a la circulación en zonas como Auzolan, Itsasaundi, Karobiaga, Anaka o el entorno del Hotel Urdanibia. Los servicios municipales también aseguraron áreas próximas a colegios y edificios públicos, y establecieron perímetros de seguridad en edificios en mal estado como el número 23 del paseo de Colón. En varios de los avisos fue necesaria la colaboración de los Bomberos.

La Policía Local quiso agradecer «la colaboración de la ciudadanía, que ha emitido avisos» tanto el miércoles como ayer, «siendo todos ellos resueltos y logrando que se restableciera la normalidad en los diferentes puntos de la ciudad».