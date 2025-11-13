Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes institucionales y participantes en el encuentro durante la recepción que acogió este jueves el Ayuntamiento. F. DE LA HERA

Irun

El Ficab Itinerante asume el reto de consolidar su imagen de marca

Representantes de los museos que prolongan la experiencia del festival mantuvieron un encuentro que refuerza la red de colaboración tejida desde Oiasso

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El Ficab es irunés, pero el aprecio a este festival único en todo el Estado va mucho más allá de las fronteras locales. En ... su formato itinerante, las películas de cada edición visitan diferentes museos a lo largo del año. En este XXV aniversario en curso, representantes de todas esas sedes se han dado cita en Irun para consolidar su red de colaboración. El encuentro, que arrancó con una reunión en el Museo Oiasso, puso sobre la mesa las fortalezas y retos de cara a un objetivo común: seguir extendiendo el impacto del Ficab. De ese enriquecedor intercambio surgieron dos premisas claras: la necesidad de crear una imagen de marca del Ficab Itinerante y de dotarlo de carácter de evento. La creadora del festival, Mertxe Urteaga, recordaba que precisamente «el Ficab es el resultado de haber convertido en evento un ciclo de conferencias».

