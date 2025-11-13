El Ficab Itinerante asume el reto de consolidar su imagen de marca

El Ficab es irunés, pero el aprecio a este festival único en todo el Estado va mucho más allá de las fronteras locales. En ... su formato itinerante, las películas de cada edición visitan diferentes museos a lo largo del año. En este XXV aniversario en curso, representantes de todas esas sedes se han dado cita en Irun para consolidar su red de colaboración. El encuentro, que arrancó con una reunión en el Museo Oiasso, puso sobre la mesa las fortalezas y retos de cara a un objetivo común: seguir extendiendo el impacto del Ficab. De ese enriquecedor intercambio surgieron dos premisas claras: la necesidad de crear una imagen de marca del Ficab Itinerante y de dotarlo de carácter de evento. La creadora del festival, Mertxe Urteaga, recordaba que precisamente «el Ficab es el resultado de haber convertido en evento un ciclo de conferencias».

Le escuchaban la directora del Museo Oiasso, Aizpea Goenaga; Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional; Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Gijón; Etor Telleria, director de Arkeologia Museoa de Bizkaia; Jaione Aguirre, responsable del Museo de Arqueología de Araba BIBAT; Josep Maria Palet y Marta Flórez, director y responsable de transferencia de conocimiento, respectivamente, del Instituto Catalá d'Arqueologia Clàssica ICAC. Se sumaron a la reunión, también, el ayudante de dirección de Oiasso, Juanjo Jiménez; Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca; Josué Susperregi, de Arkeolan; y Sonia San José, de Gordailua.

Vínculo y visibilidad

Cristina Ubani se encargó de recopilar las ideas y apreciaciones que fueron surgiendo de este grupo de expertos en patrimonio. Y no fueron pocas: se puso sobre la mesa esa conveniencia de convertir el Ficab Itinerante en un evento: «si a una proyección vienen tres personas no pienso que es porque son muy inteligentes y los demás no, sino que tenemos un problema», planteaba Joxean Fernández. «El evento tira», y la fórmula de contar con un experto que realice una introducción es una receta de efectividad contrastada: «el coloquio inicial es muy importante; aporta al público las claves de lo que va a visionar», y sienta las bases para desarrollar con éxito «un diálogo posterior», como apuntaba Isabel Izquierdo.

Los participantes en la reunión coincidían en el reto que supone atraer a nuevos públicos y diversificar su perfil: todos y todas han constatado que la mayoría de asistentes son mujeres de mediana edad. Una de las claves puede estar en «buscar vínculos con el público. La clave emocional es muy importante», señalaba Josep Maria Palet. «Tenemos a nuestro favor que la arqueología interesa, y mucho, a la sociedad», añadía Trinidad Nogales. Lograr visibilidad es uno de los desafíos, y la creación de esa imagen de marca será un primer paso para alcanzarla.

Recepción institucional

Tras la reunión, todos los participantes se dirigieron al Ayuntamiento donde fueron recibidos por la alcaldesa, Cristina Laborda; la delegada de Cultura, Nuria Alzaga; los portavoces Gorka Álvarez (EAJ-PNV), Oihana Briones (EH Bildu) e Iñigo Manrique (PP) y la concejal de Elkarrekin Thania Pazos. «Si el Ficab tiene la importancia que tiene a día de hoy es en gran parte gracias al apoyo de las y los profesionales que hoy recibimos en este Ayuntamiento», afirmó la alcaldesa. «Es todo un honor que figuras de tal calado apoyen el festival».