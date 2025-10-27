La Feria de Antigüedades confirma que volverá a Ficoba el año que viene

I. M. IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Nougrupfiral, la empresa organizadora de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage que ha ocupado el pabellón 2 de Ficoba durante el pasado fin de semana, confirmó ayer que el año que viene «sobre estas fechas, volveremos a repetir el evento», anunció Cruz Madrid.

Según explicó la organizadora, «hemos sentido una muy buena acogida por parte del público vasco. También del francés que era algo que teníamos muy presente también y hemos escuchado hablar mucho francés. Y hasta algo de inglés». Sobre el buen arranque Madrid comentó que en la organización consideran que «se ha podido notar que hacía mucho que no había un evento de estas características por la zona y la gente tenía ganas». El acceso al pabellón dos era con entrada de pago, a pesar de lo cual «los números de visitantes han sido buenos. Luego ya los de las ventas, como pasa siempre, a unos les ha ido mejor que a otros». Participaron más de 40 expositores con más de 40.000 referencias.