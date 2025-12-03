La fase de 2 de la reurbanización de las villas de Anaka arrancará en enero

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este miércoles el contrato para la segunda fase de la reurbanización de la parte alta del barrio de ... Anaka. Está previsto que entre que se formaliza el contrato con la empresa adjudicataria, Otegui Gaztañaga, y se completa la documentación previa, el arranque de los trabajos se pueda producir en el próximo mes de enero. Con diez meses plaza, la finalización de la renovación de los viales incluidos en esta segunda fase se estima para finales del año que viene. Este nuevo paso en la renovación integral de la zona de las villas de Anaka, el segundo de los cuatro previstos, se ha adjudicado a un precio de 1,6 millones de euros y comprende el etorno de la calle Misionero Lekuona y los callejones de conexión con Reina Fabiola.

La alcaldesa, Cristina Laborda, ha recordado «el proceso de participación que se llevó a cabo en el barrio en 2022» para señalar que, conforme a sus conclusiones, esta segunda fase seguirá las directrices que guiaron la primera, es decir, «recuperar la amabilidad en el entorno ganando espacio público para los vecinos, para los peatones». Se ha optado por mantener aparcamiento en todas las calles y en las líneas destinadas a ello se realizarán las replantaciones de arbolado con especies más adecuadas para el entorno urbano. Se van a renovar las luminarias pasando a sistemas LED y las aceras serán anchas, de dos metros, y en los lugares donde no sea posible reservar espacio para el peatón se generarán espacios de coexistencia peatón-vehículo, teniendo siempre en cuenta que se busca eliminar el tráfico de paso y que sean calles residenciales.

Uno de los apartados clave de esta obra, ha recordado Laborda, «es la renovación de las infraestructuras subterráneas». El esfuerzo principal tiene que ver con hidráulicas (saneamiento y pluviales), pero se van a renovar también las eléctricas y las de telecomunicaciones. Las conducciones de abastecimiento de agua y las de gas se encuentran en buenas condiciones.

Con esta inversión, se alcanzará la mitad de las cuatro fases previstas superando los 3,5 millones de inversión. La previsión cuando se redactó el proyecto era que el conjunto de la operación costaría algo más de seis millones de euros, «aunque los incrementos en el coste de las obras en general ha sido grande en este tiempo y es posible que ahora la suma total vaya a ser superior», ha comentado la alcaldesa.