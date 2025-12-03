Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laborda con el plano de la nueva actuación que se suma a la reurbanización de la zona de villas de Anaka. Morondo

La fase de 2 de la reurbanización de las villas de Anaka arrancará en enero

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato por 1,6 millones de euros a la empresa Otegui Gaztañaga

Iñigo Morondo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:18

Comenta

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este miércoles el contrato para la segunda fase de la reurbanización de la parte alta del barrio de ... Anaka. Está previsto que entre que se formaliza el contrato con la empresa adjudicataria, Otegui Gaztañaga, y se completa la documentación previa, el arranque de los trabajos se pueda producir en el próximo mes de enero. Con diez meses plaza, la finalización de la renovación de los viales incluidos en esta segunda fase se estima para finales del año que viene. Este nuevo paso en la renovación integral de la zona de las villas de Anaka, el segundo de los cuatro previstos, se ha adjudicado a un precio de 1,6 millones de euros y comprende el etorno de la calle Misionero Lekuona y los callejones de conexión con Reina Fabiola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fase de 2 de la reurbanización de las villas de Anaka arrancará en enero

La fase de 2 de la reurbanización de las villas de Anaka arrancará en enero