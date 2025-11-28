Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La exposición 'Reencuentro' de Jon Benet se prolongará hasta el 3 de enero

M. A. I.

irun.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

La exposición 'Reencuentro' del artista irundarra Jon Benet 'Jonbismo' que actualmente acoge el Centro de Cultura y Creatividad CBA se prolonga hasta el 3 de enero. Esta muestra recoge una serie de esculturas que forman parte de un proceso artístico en el que convergen la práctica digital y la materia natural del lugar que ha visto crecer al artista. El proyecto nace de la necesidad de dar forma a una identidad que se construye entre lo aprendido en el camino y lo que permanece desde la infancia: los paisajes, las texturas, los materiales y las emociones vinculadas a Irun y los montes de su alrededor.

Las obras combinan técnicas contemporáneas de modelado e impresión 3D con elementos naturales. La exposición puede visitarse en la nueva fase del CBA de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

