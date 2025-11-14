Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El delegado Josu Iguiñiz y José Luis Roncero, de Moviltik, han presentado la iniciativa.

Una experiencia inmersiva para comprender la realidad de las personas migrantes

El área de Bienestar social organiza unos talleres de realidad virtual en los que participarán 350 estudiantes de la ciudad

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

350 estudiantes de Irun experimentarán casi en primera persona la realidad de las personas migrantes. El área de Bienestar social del Ayuntamiento, junto con la ... Asociación de Innovación Cultural Moviltik, promueve una serie de talleres de realidad virtual en los que participará el alumnado de 3º de ESO de los centros escolares Hirubide, Eguzkitza y Txingudi Ikastola, así como del Centro de Formación Mendibil. La actividad se ha organizado al hilo del Día del Migrante que se conmemorará el 18 de diciembre.

