Una experiencia inmersiva para comprender la realidad de las personas migrantes

350 estudiantes de Irun experimentarán casi en primera persona la realidad de las personas migrantes. El área de Bienestar social del Ayuntamiento, junto con la ... Asociación de Innovación Cultural Moviltik, promueve una serie de talleres de realidad virtual en los que participará el alumnado de 3º de ESO de los centros escolares Hirubide, Eguzkitza y Txingudi Ikastola, así como del Centro de Formación Mendibil. La actividad se ha organizado al hilo del Día del Migrante que se conmemorará el 18 de diciembre.

La iniciativa propone una experiencia inmersiva a través de unas gafas de realidad virtual, en la que los adolescentes se pondrán en la piel de tres mujeres jóvenes migrantes. El delegado de Bienestar social, Josu Iguiñiz, ha subrayado este viernes que Irun es «una ciudad que siempre ha recibido con los brazos abiertos a aquellas personas que buscaban comenzar un nuevo proyecto de vida lejos de su tierra, amigos y familia». Según los datos del Ayuntamiento, casi el 17% de los vecinos de la ciudad es de origen extranjero. «Cuando hablamos de migrantes, hablamos de personas», ha subrayado Iguiñiz, «y debemos poner el foco en cómo ayudarles a mejorar sus condiciones de vida». En este sentido, ha abogado por «superar el enfoque multicultural y asumir la interculturalidad como estrategia». Precisamente, hace pocos meses el Pleno de la Corporación aprobó el Plan de Interculturalidad, Inmigración y Convivencia de Irun. El enfoque que plantea aboda por ahondar en las prácticas culturales y por promover la interacción positiva.

La empatía puede ser una de las mejores armas para lograrlo, y para llegar a ella es imprescindible ponerse en el lugar del otro. Esto es lo que proponen esos talleres dirigidos a los jóvenes: en el paisaje social en el que están creciendo la diversidad de procedencias es una realidad, pero esto no implica necesariamente que hayan hecho ese ejercicio de empatía. De hecho, la carga discriminatoria de mensajes que difunden «no sólo en las redes sociales», sino también en contextos más cercanos a los propios jóvenes, «genera un caldo de cultivo que puede provocar conflictos», ha apuntado José Luis Roncero.

El ejercicio que Ayuntamiento y Moviltik proponen a los adolescentes les permitirá vivir «una experiencia inmersiva significativa y que favorece mucho la empatía. No estamos lanzando ningún discurso», ha señalado Roncero, «sino que estamos contando una realidad. Una vez han visionado esta obra», de quince minutos de duración, «hacen un proceso de reflexión sobre cómo podemos favorecer la acogida y la comprensión de estas nuevas realidades». El desconocimiento se traduce en una distancia emocional que puede implicar que los jóvenes «sean más receptivos a los mensajes negativos sobre el colectivo de personas migrantes». El visionado de esa obra de realidad virtual y el posterior espacio de diálogo «es un proceso corto, pero de impacto». Es, además, un buen ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer «una visión mucho más cercana». Hasta la fecha, Moviltik ha impartido alrededor de 250 talleres en toda Euskadi, en los que han participado cerca de 5.000 alumnos.

La actividad se llevará a cabo el 20 de noviembre en Hirubide, los días 3 y 4 de diciembre en el Centro de Formación Mendibil, 9 y 10 de diciembre en Eguzkitza y 22 y 23 de diciembre en Txingudi Ikastola.