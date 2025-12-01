Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
LOBO ALTUNA

Irun

Éxito de la camiseta verde

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Así como con la camiseta rosa en apoyo a las víctimas del cáncer de mama el Bidasoa perdió (contra el Barça), esta vez la nueva equipación dio suerte a los irundarras, que superaron con holgura al Atlético Valladolid. La camiseta verde, para reforzar el proyecto 'Lurraldea gara' y para adherirse al día del euskera de mañana, ha tenido gran aceptación entre los aficionados, con cerca de 300 peticiones. Hoy el Bidasoa volverá a jugar de verde.

