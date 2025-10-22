Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Las entradas para el show 'Corta el cable rojo' del Festival Umore ya están a la venta

M. A. I.

irun.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10

El Festival Umore es una propuesta nacida de la colaboración de Galder Varas, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Etiqueta Negra con El Diario Vasco que se desarrollará del 4 al 8 de marzo y que tendrá su parada en Irun el día 6.

La cita, a las 20.30 horas en el Amaia, será con 'Corta el cable rojo', show improvisado de humor al que decenas de miles de personas han acudido durante trece años en la Gran Vía de Madrid. Las entradas se pondrán a la venta a las 11.30 horas de hoy, junto con las del resto de los espectáculos de pago del festival, otros ocho (entre ellos Estirando el chicle: El Show de Mentira y Traición) repartidos entre Donostia Errenteria y Tolosa.

Además, el festival contará con diferentes citas gratuitas como conferencias, estrenos de películas, podcasts en directo...

