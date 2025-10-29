Las entradas para el Pasaje del Terror de Santiagoko Deabruak ya están a la venta

I. M. IRUN. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:41

El Pasaje del Terror que cada año Santiagoko Deabruak desarrolla en Ficoba tendrá lugar en esta ocasión el próximo día 8. Aunque alejado una semana de la fecha en la que se celebra Halloween, es, por potencia y tradición, la princicipal actividad irundarra vinculada al divertimento terrorífico.

Como es habitual, Santiagoko Deabruak se encuentra ultimando los detalles de la propuesta de este año que la semana que viene comenzará a montarse en uno de los pabellones de Ficoba.

Siguiendo un modelo que ha dado buen resultado en las últimas ocasiones, se ha fragmentado el horario de funcionamiento del Pasaje del Terror en catorce secciones de un cuarto hora de hora, el margen entre la entrada de un grupo y el siguiente.

Las entradas ya se han puesto a la venta de manera telemática y cuestan cuatro euros por personas. En la página web de la asociación, santiagokodeabruak.org, se pueden comprar eligiendo «la franja horaria para pasar el momento mas aterrador del año con nosotros», animan los organizadores.