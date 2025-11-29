Emprendimiento con factor humano

Los proyectos de Miriam Loidi, Yosune Zapirain y Natalia Meynet pertenecen a sectores diferentes, pero al mismo tiempo, hay muchas similitudes entre sus respectivas ... historias de emprendimiento. Las tren han ido de la mano de Bidasoa activa en un proceso que ha desembocado en tres emprendimientos en los que el factor humano, los cuidados, tienen mucho que decir. Que las tres sean mujeres, otro rasgo común más, seguramente ha tenido que ver en que las respectivas ideas de negocios tengan ese toque que tendemos a llamar femenino, pero del que quizá sea más correcto decir que se encuadra en un nuevo modelo que hace más amable la vida de todas y todos.

La hondarribitarra Miriam Loidi explica que su proyecto está ligado a «la revalorización de la lana de aquí, de Euskadi». Pone un ejemplo práctico que traslada una imagen concreta: «Hemos diseñado las cartas del restaurante Ama Tolosa, de Tolosa, con lana y biomateriales, fusionando por una parte un material ancestral, que ha estado siempre en nuestra sociedad y cultura, con otro nuevo que deja de lado los plásticos y da una oportunidad a procesos más ecológicos y sostenibles».

Su proyecto, Espacio Humus, arrancó hace seis meses a través de una beca de Bidasoa activa: «aprendí mucho y tuve mucho acompañamiento en ese primer proceso». Tras esa ilusionante fase inicial, sigue agradeciendo el acompañamiento de la agencia de desarrollo: valora especialmente contar con un espacio en el que «compartir y poner en común dudas, preguntas e incluso motivaciones». En su entorno más cercano «hay muchas mujeres creativas que me motivan y que me ayudan en mi camino». Bidasoa activa aporta a esa inspiración en lo artístico el lado más terrenal, «todo lo que tiene que ver con la empresa y la financiación».

Orden exterior e interior

Yosune Zapirain es organizadora profesional de espacios: «Me dedico a reducir el cortisol en la vida diaria de la gente enseñando un método para llevar a cabo tareas cotidianas que nos suponen un estrés». Bajo el reinado de un ritmo de vida frenético y la acumulación de objetos que se produce en muchos hogares, Yosune defiende que su profesión «no es un capricho»: aporta a sus clientes «nociones muy básicas, «pero que les ayudan un montón». Se traslada a viviendas, garajes, trasteros u oficinas a poner orden, en lo físico y en lo mental. Lo ilustra con un ejemplo práctico: «¿cuántos trastos tenemos por duplicado, porque cuando necesitabas el primero no lo encontrabas?». En su profesión, intenta «crear conciencia de que no necesitamos tanto». Afirma que «contratar a una persona organizadora es invertir en ahorrar tiempo y dinero».

El principal escollo a la hora de desarrollar su proyecto ha sido «el desconocimiento» que existe en torno a esta profesión, así como los «falsos mitos». Yosune recomienda «al mil por mil» la formación de Bidasoa activa, que en su caso «me ha ayudado mucho con mi talón de Aquiles, que es darme a conocer y que la gente entienda qué es lo que ofrezco».

El arte de comer bonito

Le Petit Confetti es una empresa de catering gourmet para todo tipo de eventos. En este proyecto de Natalia Meynet y Nerea Tena la expresión 'comer con los ojos' adquiere todo el sentido: «nos apoyamos mucho en la decoración, en poner una mesa bonita con los alimentos». Otro de sus servicios es «la entrega de desayunos a domicilio por la zona». Le Petit Confetti lleva en marcha ya cinco años: ambas socias tuvieron entonces el apoyo de Bidasoa activa «y seguimos apuntándonos a todas las formaciones, porque son muy potentes y muy buenas. Las recomiendo fervientemente a quien esté por emprender», subraya Natalia Meynet.

Miriam Loidi, Yosune Zapirain y Natalia Meynet demuestran que aquello de que emprender es un asunto de hombres hace años que se quedó trasnochado; y también que esa mayor presencia de mujeres impulsando sus propios proyectos se ha traducido en nuevos negocios que se alejan del modelo tradicional de producción pura y dura sin renunciar a la rentabilidad. La presidenta y vicepresidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea, acompañaron a las tres en la presentación de sus proyectos: como destacaron, «acompañar el talento emprendedor desde su fase más temprana es clave para generar nuevas oportunidades y favorecer el desarrollo económico del territorio».