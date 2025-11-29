Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yosune Zapirain, Miriam Loidi, Estitxu Urtizberea, Nuria Alzaga y Natalia Meynet, y tras ellas, Pedro Miguel García y José Vivas, también emprendedores, en el espacio Bidasoa Gunea. OCHOTECO

Irun

Emprendimiento con factor humano

Bidasoa activa acompaña a emprendedores que desarrollan proyectos que destacan por su nexo con la sostenibilidad o los cuidados

Joana Ochoteco

Irun

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

Los proyectos de Miriam Loidi, Yosune Zapirain y Natalia Meynet pertenecen a sectores diferentes, pero al mismo tiempo, hay muchas similitudes entre sus respectivas ... historias de emprendimiento. Las tren han ido de la mano de Bidasoa activa en un proceso que ha desembocado en tres emprendimientos en los que el factor humano, los cuidados, tienen mucho que decir. Que las tres sean mujeres, otro rasgo común más, seguramente ha tenido que ver en que las respectivas ideas de negocios tengan ese toque que tendemos a llamar femenino, pero del que quizá sea más correcto decir que se encuadra en un nuevo modelo que hace más amable la vida de todas y todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

