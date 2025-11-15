¿Otro empate en el Stadium Gal?

E. PRIETO IRUN. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Si hubiese una quiniela de la Segunda RFEF y los aficionados del Real Unión tuviesen que apostar por el resultado de su equipo, muchos de ellos marcarían la equis este fin de semana. Ese es el signo que más veces se ha repetido esta temporada en el feudo irundarra, hasta un total de tres veces en cinco encuentros que se han traducido en una única victoria como local en el presente curso. Hay que echar la vista atrás hasta el pasado 20 de septiembre, ante la Mutilvera (3-1), para rescatar la que hasta ahora ha sido la única alegría de la parroquia unionista a orillas del Bidasoa.

El conjunto de Ramsés Gil está arreglando sus pobres números como local con una trayectoria brillante cuando actúa como visitante, pero a nadie se le escapa que cualquier equipo que aspire a estar en puestos altos debe hacerse fuerte en casa. Equipo y afición quieren celebrar este domingo un triunfo que casi con toda probabilidad dejaría al equipo en puestos de play-off. No significaría demasiado a estas alturas de la temporada, pero no está nada mal coger el periódico el lunes y ver a tu equipo entre los cinco primeros.

Un adversario con «calidad»

El Real Unión llega al duelo de la undécima jornada en un buen momento tras haber logrado 7 de los últimos 9 puntos que se han puesto en juego. Lo mismo se puede decir del visitante de este domingo al Stadium Gal, una SD Logroñés que ha logrado tres victorias en sus últimos cuatro encuentros. El borrón de los riojanos en el último mes se produjo en Tudela, donde cayeron por un contundente 3-0 en un choque en el que merecieron mejor suerte, especialmente en la primera mitad.

Ramsés Gil ha avisado en la previa del choque del potencial de la SD Logroñés, especialmente en la zona ofensiva. «Tiene jugadores de mucha calidad arriba y muy determinantes», apuntó el preparador segoviano, señalando que «vamos pagar cualquier concesión que hagamos».

El entrenador del Real Unión espera un partido más abierto que en anteriores ocasiones por el «juego alegre» de su adversario, «anárquico» en muchas ocasiones. «Por el tipo de jugadores que tiene no me espero un rival que venga a especular, a cerrarse atrás y a esperar su oportunidad como han hecho otros equipos que han pasado por Gal».

Recogida de camisetas

El club ha anunciado que ya está disponible la segunda remesa de camisetas para los abonados que hayan recibido un correo electrónico de confirmación. Podrán recogerlas en la previa del encuentro de esta tarde ante la SD Logroñés de 15.00 a 16.30 horas en las ventanillas del Stadium Gal, que estarán ordenadas por la primera letra del apellido. Será necesario presentar el DNI o el carné de abonado.