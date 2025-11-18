Elkarlanean egindako umeentzako diskoa eta liburu berri bat

IrunElkarlanean egindako umeentzako diskoa eta liburu berri bat
Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:11
Musikari izateaz gain, Jabier Muguruzak lotura estua izan du beti literaturarekin, eta azken urteetan, batez ere haurrei zuzendutako literaturarekin. 2023an 'Jajatxo'ren abenturak argitaratu ondoren, 2025 honetan 'Julen eta Helene' plazaratu du. Duela aste gutxi batzuk, Juan Kruz Igerabiderekin elkarlanean garatu duen proiektua aurkeztu zuen Muguruzak: 'Inuita' diskoa hitzaren eta doinuen arteko uztartzearen emaitza da. Igerabidek idatzitako hamaika poemei musika jarri die Muguruzak. Haurrei zuzenduta egon arren, testuen eta musikaltasunaren aberastasunak publiko guztiarentzako erakargarri egiten dute lan hau.