Y que cumplas muchos más

Han pasado ya diez años desde que el centro de fisioterapia Fylab abrió sus puertas en el barrio de Larreaundi con una idea: involucrar al ... paciente en su proceso de recuperación y que el paso por la clínica no se limitase al típico tratamiento de camilla que dura una hora. El objetivo era crear hábitos saludables para trabajar en la prevención e ir un paso por delante de la lesión.

Para conseguir ese propósito, Borja Saldías, el alma mater de Fylab, puso en funcionamiento una oferta que ha ido evolucionando y que incluye el método K-Stretch –la hamaca postural para reequilibrar tensiones musculares–, hipopresivos y pilates, más enfocados al control motor, o clases de entrenamiento funcional, dirigidas a lograr una condición física equilibrada. Al principio Borja fue el hombre orquesta que sacaba adelante todas esas áreas pero con el paso del tiempo fue conformando un equipo que ronda la docena de especialistas.

Con ese equipo entre los asistentes, Fylab congregó la pasada semana en Ficoba a amigos, clientes y colaboradores para celebrar juntos el décimo cumpleaños y agradecer a los cientos de personas que han pasado y pasan por la clínica su confianza y fidelidad. No podía faltar a la cita Paola Osorio, recepcionista y administrativa en el centro, «el pilar que pone orden en Fylab y en mi cabeza», tal y como explicó el propio Borja. «Alguien me dijo que no era buena idea trabajar con tu mujer pero estoy muy orgulloso de lo que hemos creado», comentó el fundador de Fylab entre alguna risa del público presente. Revoltosos en la previa y formales durante la intervención, no faltaron a la celebración los hijos de la pareja, Adei e Ian. También estuvieron presentes Francisco Javier Saldías, el aita de Borja, y Ainhoa Saldías, su hermana, que recibieron un agradecimiento muy especial por parte del anfitrión.

Un poco tarde, pero a tiempo de formar en la foto de grupo que dio paso al lunch, hicieron acto de presencia en Ficoba el traumatólogo Juan Zaldua, médico de Fylab, y su pareja Garbiñe Iruretagoyena. Fue la fisioterapeuta y readaptadora María Müller, en nombre de todo el grupo, la que tomó la palabra para «agradecer la confianza a todos nuestros pacientes. Ver vuestras historias de superación es nuestra mayor recompensa», afirmó al micrófono. Detrás de esas historias está el equipo de profesionales formado por Iker Viaña, Ander Rengel, Maite González, David Barado, Martín Otero, Iris Alcántara, Ibai Martínez, Lucía Miguel, Mikel Herrero, Nerea González, Unai Balda y Unai Rodríguez. Los dos 'Unais' fueron los encargados de animar el sorteo que se celebró durante la fiesta de cumpleaños.

En Ficoba se dieron cita también representantes de los clubes cuya historia reciente ha estado ligada a la de Fylab. Es el caso del C. D. Bidasoa, cuya comitiva estuvo encabezada por el entrenador Álex Mozas, flanqueado por sus fieles escuderos: el segundo entrenador Javier Campo y el entrenador físico Nacho Torrescusa. También asistieron dos pesos pesados del vestuario como Iñaki Cavero y Rodrigo Salinas, al que le tocaron dos sesiones de fisioterapia en el sorteo. Como el chileno tiene «barra libre» en Fylab, se volvió a sacar otro número.

Otro de los agraciados fue el médico Ricardo Jiménez, con quien Borja Saldías ha compartido incontables conversaciones buscando la mejor recuperación posible para los jugadores del conjunto bidasotarra. Al histórico galeno irundarra, curiosidades del destino, le tocó la camiseta de su querido Real Unión. Y hablando del conjunto txuribeltz, no quisieron perderse el acto el presidente Igor Emery y tres jugadores del primer equipo: Jon Tena, Ignacio Tellechea y Peru Ruiz, acompañado todavía por sus muletas.

Entre la nómina de asistentes también se encontraron Danilo Barzio y Nekane Aizpún, de K-Strecht, los doctores Gorka Busto y Nacho Sanz o el podólogo de referencia de Fylab, Unai Ortiz. La lista de asistentes, más de un centenar, la completaron numerosos clientes que con el paso del tiempo se han convertido en amigos y amigas. Han pasado diez años desde que Fylab se puso en marcha pero «hay cosas que no cambian: la salud es lo primero». Con esa reflexión, Borja Saldías dio paso a un delicioso lunch que se convirtió en cena para la mayoría de asistentes.