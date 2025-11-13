El PNV considera que el presupuesto de 2026 «dará respuesta a los problemas de la ciudadanía»

E. Prieto Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

EAJ-PNV ha valorado el proyecto del presupuesto municipal para 2026, considerando que «seguirá mejorando la calidad de vida de los y las irundarras y dará respuestas a los problemas de la ciudadanía», aspectos que el partido «se marcó como objetivos primordiales en la entrada al Gobierno de coalición de hace ya nueve meses».

El grupo jeltzale apunta que «las cuentas del próximo curso han sido trabajadas en su integridad por los dos socios de gobierno gracias a la gobernabilidad y la estabilidad política que dio Irungo EAJ-PNV a principios de 2025». De los 105,5 millones de euros de presupuesto que recoge el proyecto, el más alto de la historia en la ciudad, desde Irungo EAJ-PNV señalan que «gestionarán más de la mitad de las cuentas, exactamente el 50,8%», y que «seguirán dando respuestas a los problemas de la ciudadanía». Entre ellos, los relacionados con «la seguridad y el bienestar, las partidas más demandadas por los y las irundarras; las políticas transversales en cuanto a igualdad; el impulso al euskera que tiene en cuenta a gran parte de la población», o las obras, con las que «se consigue llegar a esas pequeñas preocupaciones del día a día de Irun».

El portavoz de los jeltzales en el Ayuntamiento, Gorka Álvarez, explica que «en los nueve meses de coalición se han visto avances en Txenperenea y en el futuro entorno de la nueva residencia para personas mayores de Arbes, se han aprobado ordenanzas y reglamentos en materia de Bienestar Animal, Pisos de Acogida e Interculturalidad, se han visto reforzados programas en Bienestar Social, Igualdad y Euskera y se están dando pasos con respecto a la seguridad ciudadana», entre otras cuestiones. El presupuesto de cara a 2026 sitúa «a las personas en el eje de las cuentas municipales» y «ahonda en el bienestar de la ciudadanía».

Desde EAJ-PNV afirman que «la reestructuración y ampliación de la plantilla de la Policía Local es la principal medida de este mandato», respondiendo así «a una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía». Las personas mayores y las más desfavorecidas también son parte de este presupuesto social, «ya que la ampliación de actividades, mejora de los servicios de cuidados y atención y el proyecto del nuevo espacio de personas mayores en Lapice son algunas de las medidas que marcarán el área de Bienestar Social en 2026».

En lo que respecta al traslado del ámbito deportivo de Plaiaundi, la formación jeltzale indica que «las cuentas recogen el proyecto y la dirección de obra de las instalaciones deportivas de Txenperenea» y que «en los últimos meses se han dado pasos adelante para poder hacer realidad un proyecto necesario para la ciudad». Junto a ello, «se reforzarán las campañas de asfaltado y accesibilidad, iluminación y zonas verdes y jardines, sin olvidar la segunda fase de las villas de Anaka o la adecuación del edificio Aduana».