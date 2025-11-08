Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos colegios de Irun mostrarán sus cortos en el programa Ark-Mo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Los jóvenes vuelven a ponerse detrás de las cámaras de sus móviles para llevar a la pantalla grande su patrimonio cercano: Ark-Mo, el programa paralelo al Ficab que se incluye en la Sección Educativa, alcanza su cuarta edición. Itsaso Bikuña, del departamento de educación del Museo Oiasso, explicó en euskera que esta iniciativa «es una manera de utilizar los móviles de forma educativa», y animó a los centros a participar. En cortometrajes de 5 minutos, los escolares ahondan en elementos patrimoniales de su entorno. Entre los participantes de esta edición hay dos colegios de la ciudad, Eguzkitza y San Vicente de Paúl. Mariví Zubillaga, profesora de este último, concretó que su alumnado ha rodado un corto sobre los puentes del Bidasoa: «nuestro objetivo ha sido que los estudiantes comprendieran la importancia de los puentes internacionales, sobre todo el Avenida», explicó en euskera.

Dos colegios de Irun mostrarán sus cortos en el programa Ark-Mo