DokuIrun pinta este viernes 'El Cuadro' de la historia de la ciudad

I. M.

IRUN.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Fede, el abuelo de Julen Gorosabel, fue un pintor que recogió con sus pinceles los episodios más convulsos del siglo XX en Irun. La Guerra Civil, el franquismo, la vida junto a la muga con Francia, ETA o el surgimiento de la Ikastola Txingudi fueron protagonistas de sus lienzos.

Años después, Julen Gorosabel ha utilizado esas pinturas para abrir ventanas desde las que entender cómo se vivía, se resistía y se soñaba en el Irun de entonces y lo ha recogido todo en 'El Cuadro'. Este documental, dice su autor, «más allá del retrato histórico, es también una carta de amor familiar». Se convierte así en un homenaje a la transmisión generacional y a la memoria que se guarda no solo en los libros, sino también en los lienzos y en las conversaciones entre nieto y abuelo, una memoria que, gracias a este documental, queda preservada para siempre.

DokuIrun ha elegido 'El Cuadro' para su sesión de este viernes a las 19.00 horas en la Sala Irun Zuzenean del CBA y contará con una presentación/coloquio a cargo de los dos protagonistas de la historia, Julen Gorosabel y Fede. Las entradas cuestan 5,5 y se pueden comprar anticipadamente en irun.org/entradas y, presencialmente, en la Oficina de Turismo de Luis Mariano. El mismo día se pueden comprar, si quedan, en taquilla.

