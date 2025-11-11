DokuIrun pinta este viernes 'El Cuadro' de la historia de la ciudad

IrunDokuIrun pinta este viernes 'El Cuadro' de la historia de la ciudad
I. M.
IRUN.
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30
Fede, el abuelo de Julen Gorosabel, fue un pintor que recogió con sus pinceles los episodios más convulsos del siglo XX en Irun. La Guerra Civil, el franquismo, la vida junto a la muga con Francia, ETA o el surgimiento de la Ikastola Txingudi fueron protagonistas de sus lienzos.
Años después, Julen Gorosabel ha utilizado esas pinturas para abrir ventanas desde las que entender cómo se vivía, se resistía y se soñaba en el Irun de entonces y lo ha recogido todo en 'El Cuadro'. Este documental, dice su autor, «más allá del retrato histórico, es también una carta de amor familiar». Se convierte así en un homenaje a la transmisión generacional y a la memoria que se guarda no solo en los libros, sino también en los lienzos y en las conversaciones entre nieto y abuelo, una memoria que, gracias a este documental, queda preservada para siempre.
DokuIrun ha elegido 'El Cuadro' para su sesión de este viernes a las 19.00 horas en la Sala Irun Zuzenean del CBA y contará con una presentación/coloquio a cargo de los dos protagonistas de la historia, Julen Gorosabel y Fede. Las entradas cuestan 5,5 y se pueden comprar anticipadamente en irun.org/entradas y, presencialmente, en la Oficina de Turismo de Luis Mariano. El mismo día se pueden comprar, si quedan, en taquilla.