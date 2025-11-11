Diez jornadas de luces y sombras para el Real Unión

E. PRIETO IRUN. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Las hojas del calendario van cayendo y la Segunda RFEF alcanzó el pasado fin de semana la marca de diez jornadas con la igualdad como nota predominante. Cerca de concluir el primer tercio de competición, el Real Unión ya ha mostrado sus señas de identidad, con virtudes y carencias que le tienen bastante bien colocado en la clasificación: a un punto del play-off y a cuatro del liderato. En el siguiente artículo repasamos algunas de las sensaciones que ha dejado hasta el momento el conjunto de Ramsés Gil.

Pólvora mojada en ataque. El margen de mejora más evidente tiene que ver con la producción ofensiva. Los irundarras suman únicamente nueve goles y sólo en un encuentro, ante la Mutilvera (3-1) en Gal, han sido capaces de anotar más de una diana. Ebro (7) y Basconia (8), dos equipos que se encuentran en descenso, son los únicos equipos que ven puerta menos que los txuribeltz. Marcar no debe ser tarea exclusiva del delantero, pero resulta inevitable acordarse de Peru Ruiz, lesionado de larga duración.

Santi Miguélez y Javi Soroeta han sido las dos principales bazas de Ramsés Gil para suplir esa ausencia, ambos con características muy diferentes a las del delantero astigartarra, que permitía tener una referencia clara en centros laterales y juego de espaldas. Salvando las distancias, Laken Torres es el único integrante de la plantilla que puede desempeñar un papel similar al de Peru.

Firmes en la retaguardia. La noticia positiva del curso tiene que ver sin duda con la solvencia defensiva. El conjunto de Ramsés Gil es el segundo que menos encaja (6), únicamente por detrás en esta faceta del líder Sestao River (5). El bloque está funcionando a la hora de defender y tanto Molina como Carrillo se están destapando como una pareja de garantías. Katsukunya, que esta semana volverá a irse con su selección, tampoco ha desentonado cuando le ha tocado jugar.

Brillante lejos del Stadium Gal, debe mejorar en casa. Los números del Real Unión cuando se sube al autobús están siendo muy positivos, hasta el punto de ser los mejores del grupo –junto con los del Sestao–. Está invicto lejos de Irun, con tres triunfos (todos ellos por 1-0) y dos empates. En el debe, las estadísticas como local, con una única victoria en el casillero de cinco posibles. El problema está detectado porque Ramsés Gil ya lo ha verbalizado en rueda de prensa: el equipo está teniendo problemas para generar ocasiones cuando el adversario espera en bloque bajo, el contexto que más se repite en Gal.

Ritmo de puntuación corto. El conjunto de Ramsés Gil ha logrado 17 puntos en diez jornadas, que arrojan una media de 1,7 puntos por partido y una proyección de 57/58 puntos. Esa cifra no le serviría para alcanzar el play-off el año pasado –la barrera la marcó el Teruel con 60– y se quedaría muy lejos del líder Arenas (70). Por los pelos, y mirando exclusivamente al grupo II, sí le bastaría para disputar la fase de ascenso en las otras tres campañas que hasta el momento se han jugado en Segunda RFEF. La conclusión es clara: el Real Unión debe pisar el acelerador y subir un poco su ritmo de puntuación.