Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Real Unión está destacando en la faceta defensiva esta temporada, en la que sólo ha encajado seis tantos en diez encuentros. F. DE LA HERA

Irun

Diez jornadas de luces y sombras para el Real Unión

El triunfo (0-1) en Basauri ante el Basconia deja a los irundarras a un punto del play-off y a cuatro del liderato cerca de alcanzar un tercio de competición

E. PRIETO

IRUN.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Las hojas del calendario van cayendo y la Segunda RFEF alcanzó el pasado fin de semana la marca de diez jornadas con la igualdad como nota predominante. Cerca de concluir el primer tercio de competición, el Real Unión ya ha mostrado sus señas de identidad, con virtudes y carencias que le tienen bastante bien colocado en la clasificación: a un punto del play-off y a cuatro del liderato. En el siguiente artículo repasamos algunas de las sensaciones que ha dejado hasta el momento el conjunto de Ramsés Gil.

Pólvora mojada en ataque. El margen de mejora más evidente tiene que ver con la producción ofensiva. Los irundarras suman únicamente nueve goles y sólo en un encuentro, ante la Mutilvera (3-1) en Gal, han sido capaces de anotar más de una diana. Ebro (7) y Basconia (8), dos equipos que se encuentran en descenso, son los únicos equipos que ven puerta menos que los txuribeltz. Marcar no debe ser tarea exclusiva del delantero, pero resulta inevitable acordarse de Peru Ruiz, lesionado de larga duración.

Santi Miguélez y Javi Soroeta han sido las dos principales bazas de Ramsés Gil para suplir esa ausencia, ambos con características muy diferentes a las del delantero astigartarra, que permitía tener una referencia clara en centros laterales y juego de espaldas. Salvando las distancias, Laken Torres es el único integrante de la plantilla que puede desempeñar un papel similar al de Peru.

Firmes en la retaguardia. La noticia positiva del curso tiene que ver sin duda con la solvencia defensiva. El conjunto de Ramsés Gil es el segundo que menos encaja (6), únicamente por detrás en esta faceta del líder Sestao River (5). El bloque está funcionando a la hora de defender y tanto Molina como Carrillo se están destapando como una pareja de garantías. Katsukunya, que esta semana volverá a irse con su selección, tampoco ha desentonado cuando le ha tocado jugar.

Brillante lejos del Stadium Gal, debe mejorar en casa. Los números del Real Unión cuando se sube al autobús están siendo muy positivos, hasta el punto de ser los mejores del grupo –junto con los del Sestao–. Está invicto lejos de Irun, con tres triunfos (todos ellos por 1-0) y dos empates. En el debe, las estadísticas como local, con una única victoria en el casillero de cinco posibles. El problema está detectado porque Ramsés Gil ya lo ha verbalizado en rueda de prensa: el equipo está teniendo problemas para generar ocasiones cuando el adversario espera en bloque bajo, el contexto que más se repite en Gal.

Ritmo de puntuación corto. El conjunto de Ramsés Gil ha logrado 17 puntos en diez jornadas, que arrojan una media de 1,7 puntos por partido y una proyección de 57/58 puntos. Esa cifra no le serviría para alcanzar el play-off el año pasado –la barrera la marcó el Teruel con 60– y se quedaría muy lejos del líder Arenas (70). Por los pelos, y mirando exclusivamente al grupo II, sí le bastaría para disputar la fase de ascenso en las otras tres campañas que hasta el momento se han jugado en Segunda RFEF. La conclusión es clara: el Real Unión debe pisar el acelerador y subir un poco su ritmo de puntuación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diez jornadas de luces y sombras para el Real Unión

Diez jornadas de luces y sombras para el Real Unión