Declaración con motivo del Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres

Lunes, 24 de noviembre 2025

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que tiene lugar hoy, en el que recuerda que «la violencia machista genera una entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios».

La nota apunta que «la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia». En ese sentido, «la estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla, pueden alertar de manera temprana cuando se está dando una situación de violencia», afirma.

«La comunidad feminista», añade, «desde la proximidad y sororidad, puede acuerpar a las mujeres que están enfrentando violencia, expresar simpatía y acompañar desde la cercanía, respetando sus ritmos y decisiones». Además, se señala que «los ayuntamientos tenemos una responsabilidad directa para fomentar comunidades que estén alerta ante la violencia machista».

El consistorio irundarra se compromete a « fortalecer las redes de proximidad locales» como la Casa de las Mujeres; «a desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera; a promover redes de apoyo en entornos educativos, sanitarios, culturales y de ocio; a desarrollar campañas de sensibilización; a promover la movilización ciudadana y a apoyar el movimiento feminista».