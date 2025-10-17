Cuatro ex vienen hoy a visitarme

Iñigo Morondo irun. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El Real Unión recibe este sábado a un Sestao River que al final del curso pasado acompañó a los txuribeltz al pozo de la Segunda RFEF. En su intento por volver a la categoría de bronce, los verdinegros incorporaron en verano cuatro jugadores que han vestido la camiseta irundarra. Acostumbrados a ocupar en el pasado el vestuario local, hoy les toca acudir al visitante.

El más reciente de los cuatro en portar la zamarra del Real Unión es Asier Benito, integrante de la plantilla que el año pasado perdió la categoría. El atacante recaló en Irun un curso antes procedente del Asteras Tripoli griego, en la 23/24. Una lesión de tobillo le alejó de los terrenos de juego prácticamente toda la primera vuelta y no pudo disfrutar de su primera titularidad hasta el mes de enero. Cuatro fueron las dianas que pudo anotar en una segunda vuelta en la que vivió sus mejores momentos como txuribeltz. En la 24/25 comenzó entrando con asiduidad en los planes de Mikel Llorente pero su rendimiento, lastrado por problemas físicos, fue a menos hasta desaparecer de las convocatorias en la recta final de la campaña.

También completó dos temporadas con la camiseta blanca y negra Aitor Seguín, la 21/22 y la 22/23. El canterano del Athletic aterrizó en Irun desde el Barakaldo para la temporada de debut en 1ª RFEF, cuajando una primera parte de campaña destacada a las órdenes de Aitor Zulaika. Jugador frío pero bien dotado técnicamente, participó en 35 partidos en ese primer curso, formando ataque con jugadores de nivel como Nacho o Alain Oyarzun. La relevancia del extremo eibartarra, que con 17 años fue convocado por Marcelo Bielsa para un partido de la Europa League, se redujo en una segunda temporada más convulsa en la que el equipo se salvó en la última jornada. Hizo las maletas rumbo a la UD Logroñés en 2ª RFEF, categoría en la que ha militado desde entonces.

Con Aitor Seguín compartió vestuario Mikel Pradera en la 21/22. El de Zaldibar no llegó a ser un jugador indiscutible en la punta del ataque pero tuvo un rol destacado en momentos importantes como nueve de referencia. Logró cinco tantos y al término de ese ejercicio se despidió con dirección a Amorebieta, que acabaría logrando el ascenso a la Liga Hypermotion en la 22/23.

Mateo, el camino inverso

El cuarteto de exjugadores txuribeltz concluye con Jon Madrazo, integrante de la plantilla en la 20/21. Aquella fue una temporada marcada por las restricciones derivadas del Covid y la reestructuración de las categorías en la que el Real Unión logró billete para la 1ª RFEF. Jugador de banda, zurdo, de pundonor y conexión con la grada, desempeñó un papel importante en aquella plantilla pero la dirección deportiva no contó con él para la siguiente temporada y acabó en Calahorra. Es de los cuatro ex mencionados, el que más protagonismo está teniendo en este Sestao.

Será también un partido especial para Álvaro Mateo, que ha realizado el camino inverso. El actual lateral izquierdo unionista militó en el Sestao River cuatro temporadas, desde la 20/21 hasta la 23/24. En las tres últimas estuvo a las órdenes del técnico Aitor Calle, al que conoce bien y con el que se reencontrará hoy.

«Estamos donde merecemos»

Calle ha vuelto a la margen izquierda después de un curso en Numancia donde llegó tras tres buenos años en el banquillo verdinegro. Lidera este proyecto que como el del Real Unión, tiene la mirada en 1ª RFEF. «Dos equipos históricos, con poso, con historia. Da gusto jugar partidos así y más si son en Gal», aseguraba ayer Ramsés Gil. Sabe que se encontrará enfrente «un equipo excelente. Juega bastante distinto de como lo hacemos nosotros, pero juegan muy bien y sacan mucho provecho». Ya lo sufrió en la primera eliminatoria copera en agosto cuando cayó en Las Llanas en la prórroga.

No hay prórrogas en liga, pero sí añadidos en los que el Real Unión ha dejado volar cuatro puntos. «Recibir goles en la prolongación te puede llevar a equivocarte y pensar que merecías más, pero yo prefiero pensar que estamos donde nos merecemos estar». Y no es poco, porque aunque a la quinta posición txuribeltz le faltan victorias, debe reconocérsele un gran nivel que mantiene al equipo invicto. «Lo que necesitamos es eficacia, porque ocasiones hacemos y goles nos faltan. Cada partido es una oportunidad para mejorar en eso».