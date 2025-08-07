Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Irun

Cuatro atletas del BAT compiten en el Campeonato de Europa Sub20 de Finlandia

X. L. G.

Irun.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

Cuatro atletas del Super Amara-BAT participan desde ayer en el Campeonato de Europa Sub20 de atletismo que se está celebrando en Tampere (Finlandia) y que finalizará el domingo día 10.

Tal y como apuntan desde el club irundarra, estos cuatro representantes suponen «un hito» para Super Amara-BAT en dicha categoría.

Carla Arwen Martínez compite en la prueba de los 100 metros lisos, disciplina por antonomasia del altetismo y en la que Arwen ya ha competido anteriormente en el plano internacional.

Alaine Aguerralde, en cambio, participará en la prueba de 400 vallas, en la que también ha competido en otras ocasiones.

Por otro lado, Ander Aramendi y Alejandro Esteban viven en Tampere su debut internacional con los colores del combinado estatal. El primero competirá en los 3.000 metros lisos y, el segundo, en lanzamiento de jabalina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro atletas del BAT compiten en el Campeonato de Europa Sub20 de Finlandia