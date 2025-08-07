Cuatro atletas del BAT compiten en el Campeonato de Europa Sub20 de Finlandia

X. L. G. Irun. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 Comenta Compartir

Cuatro atletas del Super Amara-BAT participan desde ayer en el Campeonato de Europa Sub20 de atletismo que se está celebrando en Tampere (Finlandia) y que finalizará el domingo día 10.

Tal y como apuntan desde el club irundarra, estos cuatro representantes suponen «un hito» para Super Amara-BAT en dicha categoría.

Carla Arwen Martínez compite en la prueba de los 100 metros lisos, disciplina por antonomasia del altetismo y en la que Arwen ya ha competido anteriormente en el plano internacional.

Alaine Aguerralde, en cambio, participará en la prueba de 400 vallas, en la que también ha competido en otras ocasiones.

Por otro lado, Ander Aramendi y Alejandro Esteban viven en Tampere su debut internacional con los colores del combinado estatal. El primero competirá en los 3.000 metros lisos y, el segundo, en lanzamiento de jabalina.