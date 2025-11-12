En la cuarta jornada llegó la primera derrota liguera del ZAISA-Txingudi

Dos victorias y un empate contaba el ZAISA-Txingudi en el arranque de la temporada y en la cuarta jornada ha llegado su primera ... derrota, por 31-12 ante un Urgozo que le adelanta en la clasificación.

El ahora tercer clasificado empezó fuerte, con dos ensayos y una trasnformación para el minuto doce (12-0). Los irundarras reaccionaron pero todavía recibieron un ensayo (17-0), antes de que, en el último minuto del primer tiempo, con ensayo de Joaao Costa y transformación de 'Lutxo' Echevarría se recortaron las distancias, 17-7.

El ZAISA-Txingudi estuvo mejor en la reanudación, pero el balón era de los vizcaínos y en el minuto 62 se amplió la diferencia, 24-7. Poco después, en el 66, llegó la jugada clave del partido, cuando Aritz Rodríguez golpeó con la pierna involuntariamente a un jugador local en la espalda y fue expulsado al entender el árbitro que el golpe había sido intencionado.

La igualdad que se veía más en el campo que en el marcador quedó rota y, aprovechando la superioridad, Urgozo logró su quinto y último ensayo en el minuto 69 (31-7). Cinco minutos después, Ekain Hiribarren logró el ensayo que puso el definitivo 31-12 en el marcador.

Alineación: André Ferreira, Aitor Asurmendi, Joao Costa, Asier Amigo, Jon Mediavilla, Imanol Rodríguez, Julen Iglesias, Aritz Rodríguez, 'Lutxo' Echevarría, Alejandro Lasa, Unai Herrero, Juan Carlos Lora, Ekain Hiribarren, Odín Gutiérrez y Keoma Pacheco. En el banquillo comenzaron el encuentro Unai Cano, Iñaki Cano, Jon Sánchez, Peio Castellano, Ioritz Franco, Pablo Besga y Eneko Martínez.

Este fin de semana los irundarras no tienen partido y su siguiente cita será el 22 de noviembre en Plaiaundi contra el Universitario Bilbao.