«Tenemos que creer en el proceso y tener tranquilidad»

En la defensa del Real Unión se escucha esta temporada acento granadino, el que aporta Manolo Molina. El central llegó el pasado verano a Irun ... procedente del Talavera y desde el primer momento se ha convertido en una pieza importante para Ramsés Gil. Sabe lo que es luchar por ascender de categoría, experiencia que seguro le viene muy bien a los txuribeltz cuando se acerquen los meses de la verdad.

–Acostumbrado a jugar en equipos de la mitad sur de la península, ¿qué tal le va su primera aventura por el norte?

–Estoy feliz. Desde el primer día que llegué estoy super a gusto, tanto con los compañeros como con toda la gente que trabaja en el club. Estoy viviendo con mi chica y estamos muy contentos con la nueva experiencia. Disfrutando cada momento y trabajando duro para conseguir los objetivos con el Real Unión.

–¿Le ha dado tiempo a conocer la zona?

–Hemos estado en Donosti, Biarritz, San Juan de Luz, Hendaia o comiendo en Oiartzun, conociendo la gastronomía. Nos está gustando todo mucho.

–El año pasado fue el jugador que más minutos disputó en un Talavera que ascendió a Primera RFEF. Sorprende que no le ofrecieran la renovación.

–Se cumplieron los objetivos y yo contaba con la confianza del míster pero hubo cambios internos en la directiva. El entrenador no continuó y esos cambios me afectaron a mí. Es pasado y ahora estoy feliz en un club como el Real Unión que ha confiado en mí. Me encuentro con energía y positividad para conseguir los objetivos aquí.

–Ha jugado en los grupos IV y V de la Segunda RFEF. ¿Está notando alguna diferencia con el II que le está tocando esta temporada?

–Es un grupo muy competitivo, tal y como se puede ver en la clasificación. Lo que más estoy notando es la superficie de los terrenos de juego, por el tema de la lluvia. Hay fines de semana que te lo encuentras más duro, otros más blando, con más o menos agua... Eso provoca que tengas que adaptarte a un contexto de partido y a veces te toca cambiar todo lo que has trabajado durante la semana por esas condiciones.

–En la 22/23 se enfrentó con el Cacereño al Real Madrid en la Copa del Rey.

–Antes habíamos eliminado al Girona. Fue una pasada. Son días especiales que quedan para el recuerdo. Todo lo que supone jugar contra el Real Madrid, cómo se llena el campo ese día, el ambiente que había en Cáceres... Jugar contra los mejores jugadores del mundo es algo que se queda para siempre.

–Seguro que tiene alguna camiseta a buen recaudo.

–Intercambié la camiseta con Fede Valverde, que para mí es un referente por el trabajo que aporta.

–Ha ascendido con el Talavera y ha jugado un play-off con el Cacereño, por lo que sabe qué nivel hace falta para estar arriba. ¿Ve al Real Unión con mimbres para luchar por la Primera RFEF?

–Hay que tener tranquilidad. Es verdad que nos está costando encadenar resultados pero tenemos que creer en el proceso. Todas las semanas intentamos aprender de los errores que cometemos para ir creando nuestra identidad como equipo y llegar a final de temporada de la mejor manera. El equipo trabaja fenomenal durante la semana.

–¿Están echando mucho de menos a Peru Ruiz?

–Sabemos que Peru es un jugador muy importante por su trayectoria y el tipo de jugador que es, pero creo que tenemos argumentos de sobra. Es una pieza clave pero no podemos estar lamentándonos. Solamente nos queda desearle una pronta recuperación y ayudarle en lo que podamos en el día a día.

–Han cosechado más puntos fuera que en el Stadium Gal. ¿Están más cómodos lejos de casa?

–La realidad es que aquí en casa los equipos vienen a hacer su partido. El Gernika o el Sestao, por ejemplo, vinieron con un bloque bajo, a defender compacto, a no cometer errores y a exponerse poco. Eso hace que tengamos más dificultades para crear ocasiones de peligro y tenemos que tratar de mejorar en ese aspecto para solventar esas situaciones.

–¿Qué os ha dicho el Ramsés Gil del Basconia? Si el míster apuesta por usted, se va a enfrentar a jugadores de 17, 18 o 19 años.

–Es un equipo con chavales muy jóvenes a los que ahora mismo no les están saliendo las cosas como querrían, pero sabemos que a lo mejor en dos o tres años están en Primera División. Si no hacemos bien las cosas nos pueden crear problemas porque tienen calidad y son rápidos.