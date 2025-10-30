Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Cortes y servicio especial de autobús con motivo del día de Todos los Santos

M. A. I.

irun.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Con motivo de la festividad del día de Todos los Santos, mañana el paseo de Blaia quedará cortado al tráfico de 8.00 a 19.00 horas. Los accesos se realizarán por la GI-636, mediante el cruce de las calles Arenas Carrillo y Teodoro Murua. Los estacionamientos que se encuentran frente a la puerta principal del cementerio estarán prohibidos.

Además, este sábado habrá un servicio especial de autobús que conectará con el cementerio desde la Cruz Roja, en la calle Hondarribia, pasando por las principales calles de la ciudad. El precio del billete del servicio especial será de 1,65 euros y no se podrá utilizar la tarjeta Lurraldebus ni la MUGI.

