José Antonio Santano a su llegada a la futura estación, cuya estructura está ya definida. ARIZMENDI

La construcción de la nueva estación de Irun avanza «a velocidad de crucero»

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha visitado este viernes las obras de la infraestructura

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:07

Las estaciones de Donostia y de Irun serán las primeras de Euskadi que estarán preparadas para la llegada de la Alta Velocidad, como ha recordado ... el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Durante una visita a las obras de la segunda infraestructura, quien fuera alcalde del municipio durante más de dos décadas ha afirmado que los trabajos «avanzan a velocidad de crucero, como comprueba día a día la ciudadanía de Irun». La estructura de la que es «la obra pública más importante que se ha hecho en la historia de la ciudad», con una inversión de 75 millones de euros, ya define un nuevo paisaje urbano al final de la calle Estación que es sólo un primer esbozo: a la citada cuantía habrá que sumarle «el importe de la pasarela que completará esta actuación» y que unirá el entorno de San Miguel con Pío XII, en pleno centro del municipio.

