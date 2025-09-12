La construcción de la nueva estación de Irun avanza «a velocidad de crucero»

Las estaciones de Donostia y de Irun serán las primeras de Euskadi que estarán preparadas para la llegada de la Alta Velocidad, como ha recordado ... el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Durante una visita a las obras de la segunda infraestructura, quien fuera alcalde del municipio durante más de dos décadas ha afirmado que los trabajos «avanzan a velocidad de crucero, como comprueba día a día la ciudadanía de Irun». La estructura de la que es «la obra pública más importante que se ha hecho en la historia de la ciudad», con una inversión de 75 millones de euros, ya define un nuevo paisaje urbano al final de la calle Estación que es sólo un primer esbozo: a la citada cuantía habrá que sumarle «el importe de la pasarela que completará esta actuación» y que unirá el entorno de San Miguel con Pío XII, en pleno centro del municipio.

Santano ha afirmado que esta obra y la de la estación de Donostia «colocan a Gipuzkoa a la vanguardia de infraestructuras». Más allá de estar preparadas para la Alta Velocidad, su entrada en funcionamiento «tendrá mucha importancia a corto plazo» con la recuperación de los servicios de Cercanías, algo que «estamos deseando todos los guipuzcoanos». El secretario de Estado ha reconocido que «son muchos años de obra, pero el mejor de los mensajes es que ya estamos viendo ese horizonte final». En el caso de Donostia, el final de las obras está previsto para finales de este año, y en el de Irun, para 2026. La previsión es que al término del año que viene «estaremos en condiciones de poder recuperar las Cercanías» en la localidad fronteriza. El secretario de Estado ha afirmado que la que se está ejecutando en Irun «es una estación propia de una capital, en este caso, de la capital del Bidasoa», y ha asegurado que está llamada a «recuperar el papel histórico que siempre ha tenido en el ámbito ferroviario».

Si bien «nos queda terreno por avanzar», Santano ha apuntado a que «empezamos a ver la luz» en lo que se refiere a la recuperación de los servicios de Cercanías, la adaptación a la Alta Velocidad y la modernización de estaciones. En pocos días, el 21 de septiembre, concluirá «uno de los dos cortes que nos quedan pendientes antes de recuperar Cercanías», durante el que, ha valorado el secretario de Estado, «hemos tenido en marcha un plan de transporte que ha funcionado bien». A falta de ese segundo corte que se producirá el verano que viene, Santano ha querido «agradecer a la ciudadanía la enorme paciencia que está teniendo».

Colaboración interinstitucional

La de Irun será una estación intermodal que incluirá la integración de la línea de Euskotren en la plataforma de Adif y que se completará con una estación de autobuses en la zona oeste. La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana Chueca, ha corroborado que esta obra «es un ejemplo de colaboración entre instituciones. Compartimos un mismo objetivo: atraer a más gente al transporte público», y para ello, este debe ser «de calidad», ha subrayado. La consejera ha recordado que el pasado abril se encargó «el estudio informativo que nos dirá cómo acercar las vías del Topo a esta estación». Se reconstruirá la parada de Euskotren del paseo de Colón, que es la tercera de Gipuzkoa en número de viajeros después de las de Amara y Anoeta: el año pasado, registró 3,3 millones de viajes «y este año, hasta julio, ha tenido ya dos millones».

Una revolución urbanística

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha recordado que la futura infraestructura «es el primer paso de la mayor transformación urbana en la historia reciente de Irun. La estación internacional e intermodal será la punta de lanza de Vía Irun», el proyecto de regeneración urbanística que, en su primera fase, recuperará para la ciudad más de 70.000 metros cuadrados de suelo ferroviario en actualmente en desuso. «Hace más de 150 años, la llegada del ferrocarril supuso el motor para la transformación de la ciudad», y ahora «nos vuelve a dar la oportunidad para construir el Irun que queremos ser». Más allá del ámbito local, Laborda se ha referido a Vía Irun como «un proyecto de territorio y de Euskadi».