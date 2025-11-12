«Conseguimos el objetivo secundario, que era llegar vivos a Artaleku»

La derrota por 35-32 en Saint-Raphael y el triunfo del Flensburg-Handewitt en la cancha del Potaissa Turda (26-33) dejan al ... Irudek Bidasoa Irun tercero del grupo A con dos puntos, por seis del equipo alemán, cuatro del francés y cero del turco.

El conjunto amarillo debe al menos empatar a puntos con su último verdugo y para ello es imprescindible ganar el martes que viene en Artaleku, a las 20.45. Si en la liguilla los dos acaban empatados (los irundarras recibirán al Potaissa y visitarán al Flensburg y los franceses se medirán el líder en casa y jugarán en Turquía), entrarán en juego los factores de desempate.

En primer lugar se toma en cuenta el número de puntos conseguidos en los encuentros directos, que sería dos para cada uno. Después se mira la diferencia de goles en esos partidos, que actualmente es +3 para el Saint Raphael. Si eseaspecto queda equilibrado, habrá que ir a la diferencia de goles teniendo en cuenta todos los partidos disputados (a día de hoy +19 Saint Raphael y -3 Bidasoa) y por último se tomaría en cuenta quién ha marcado más goles en todos los partidos (107-98 para los franceses).

Por lo tanto, el planteamiento es claro: Ganar en Artaleku por más de tres goles.

Un partido con dos caras

Alex Mozas considera que el del martes fue «un partido con dos caras, aunque en las dos fuimos competitivos. En la primera parte éramos prácticamente incapaces de parar su contraataque y su ataque posicional. Estuvimos muy bien en ataque y pudimos irnos solo dos abajo al descanso, pero no podemos encajar veinte goles, está claro que ahí se nos complicó».

En la segunda parte «ajustamos mucho más la defensa, los cambios. Intentamos hacer la configuración de equipo para no cambiar, para poder replegar mejor. Creo que se notó mucho en defensa, a pesar de haber tenido tantas exclusiones».

En ese aspecto, el madrileño destaca que «fue una locura, algo impresionante». Hubo ocho castigos de dos minutos para los irundarras y cinco para el anfitrión. En cualquier caso, «no hay que buscar excusas y sí poner en valor el trabajo de los jugadores. Conseguimos remontar esos seis goles, ponernos a dos y nos metimos en el objetivo del partido, que sin duda era ganar».

Sin embargo, «si no se podía ganar teníamos un objetivo secundario, que era llegar vivos a Artaleku». Cree Mozas que «esta diferencia de tres goles nos hace llegar vivos, con opciones». También estima que «todos podemos aprender mucho de este partido».

El Saint-Raphael es «un equipo muy físico y el martes fue un día muy difícil para nosotros. Pero en casa, con nuestra gente, sin un viaje de por medio, con otro contexto, creo que podemos competir y darle la vuelta».

Primero, Logroño

Antes de recibir al Saint-Raphael, el Bidasoa se medirá este sábado a las 17.30 en Artaleku al Logroño, que tiene un punto más.