El concurso de relatos Asun Casasola vuelve para seguir reivindicando la igualdad mediante la palabra

Joana Ochoteco Irun Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

A las puertas del 25N, el concurso de relatos Asun Casasola vuelve a poner en marcha su maquinaria y convoca a jóvenes y adultos a participar en la undécima edición del certamen. La iniciativa que organiza Parean Elkartea ha presentado este lunes los detalles de la convocatoria.

Las integrantes de la asociación han estado acompañadas por dos representantes del jurado, Ainara Maia y Maite Vergara, y por la propia Asun Casasola. Ella es, como han recordado desde Parean, «el motor de esta iniciativa». La presentación ha tenido lugar en el parque Nagore Laffage, que recuerda a la irunesa asesinada en 2009. Su madre, Asun, ha desarrollado desde entonces una intensa labor contra la violencia machista, ofreciendo cientos de charlas en centros escolares en las que narra lo que le ocurrió a Nagore. A través de ese concurso de relatos que lleva su nombre, Parean busca «rendirle homenaje, a ella y a su lucha en favor de la igualdad».

El proyecto es una cita plenamente consolidada en el panorama de certámenes literarios: el año pasado, en su décima edición, la organización recibió cerca de 700 relatos, una cifra récord. Aproximadamente un tercio provenían de diferentes puntos de Euskal Herria; otro tercio, del Estado español, y el resto, prácticamente de todo el mundo. El concurso cuenta con dos modalidades, en euskera y castellano, y con categoría para adultos y para jóvenes de 10 a 16 años. Es en esta última en la que han querido poner el foco las organizadoras: «queremos seguir incidiendo en la participación de los más jóvenes. Animamos a chicos y chicas de hasta 16 años a enviarnos sus relatos, y también invitamos a los centros escolares a fomentar la participación de su alumnado. Consideramos que este concurso ofreec una buena herramienta para trabajar la igualdad de género en las aulas», han subrayado.

Siempre teniendo como hilo conductor la reivindicación de la igualdad, en esta edición el tema de los relatos es libre. No obstante, «de acuerdo con el espíritu del certamen, buscamos escritos que reflejen la lucha contra la violencia de género desde un punto de vista positivo. Invitamos a las y los participantes a imaginar esa sociedad de igualdad entre mujeres y hombres por la que tantas y tantos luchamos», han animado desde Parean Elkartea.

Un jurado vinculado al ámbito cultural y al feminismo

En esta undécima edición, «volvemos a contar con un jurado íntegramente formato por mujeres, ligadas al ámbito cultural y al feminismo». Además de las citadas Ainara Maia y Maite Vergara, escogerán los relatos ganadores Yurre Ugarte, Ainhara Zuazabeitia, Aitziber Zapirain, Mertxe Tranche, Mª José Noain, Marian Benítez, Itziar Gómez, Esther López, Noelia Lorenzo y Naroa González.

El plazo para enviar los relatos se abre el martes de la semana que viene, 25N. Los participantes podrán hacer llegar sus textos hasta el 8 de febrero de 2026. En marzo se anunciarán los ganadores del certamen y se llevará a cabo la entrega de premios.