La comisión de seguimiento de la pasarela de Vía Irun se reunió este martes

El Consistorio acogió este martes por la mañana una nueva sesión de la comisión de seguimiento de la pasarela urbana sobre las vías ferroviarias ... en la que se analizaron los avances del proyecto. Se trata de la cuarta sesión desde la creación de este órgano interinstitucional a la que asistieron representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ADIF y el propio Ayuntamiento.

La comisión es fruto del convenio suscrito para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, la dirección de obra y el mantenimiento de la futura pasarela. En el encuentro se abordaron los progresos de un proyecto que cruzará la playa de vías y cuya pasarela estará adosada a la nueva terminal por el lado norte.

La infraestructura se integrará en el ámbito de Vía Irun, facilitando la conexión peatonal entre el barrio de San Miguel, la calle Sebastián Errazu y la plaza Pío XII.

El orden del día de la reunión también incluyó un apartado específico para repasar la situación actual de las obras del nuevo edificio de viajeros de la estación, que ejecuta ADIF y que avanza conforme al calendario establecido. Asimismo, el Ayuntamiento ha expuesto los avances relativos al Plan General de Ordenación Urbana correspondientes a este ámbito.