Un momento de la sesión celebrada este martes en el ayuntamiento.

Irun

La comisión de seguimiento de la pasarela de Vía Irun se reunió este martes

En la sesión se analizaron los avances del proyecto que conectará el barrio de San Miguel, la calle Sebastián Errazu y Pío XII

M. A. I.

Irun

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

El Consistorio acogió este martes por la mañana una nueva sesión de la comisión de seguimiento de la pasarela urbana sobre las vías ferroviarias ... en la que se analizaron los avances del proyecto. Se trata de la cuarta sesión desde la creación de este órgano interinstitucional a la que asistieron representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ADIF y el propio Ayuntamiento.

