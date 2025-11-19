Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La comedia teatral 'Feliz día' llega este sábado al escenario del Centro de Cultura CBA

M. A. I.

irun.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

La comedia 'Feliz día' es la nueva propuesta teatral que acoge el Centro de Cultura y Creatividad CBA. Organizada por el área de Cultura, la función tendrá lugar este sábado, día 21, a partir de las 20.00 horas.

Esta obra de la compañía Suttotos le da un giro humorístico a la exigencia permanente por ser felices y disfrutar. Toma como punto de partida a dos hermanos, interpretados por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que viven en la casa de su madre, con quiEn mantienen un vínculo exageradamente edípico. Ante su cuarenta cumpleaños, muestran sus sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices, en el día de la máxima felicidad por excelencia.

Las entradas para asistir al espectáculo están a la venta en la web irun.org/entradas. La entrada general tiene un precio de 10 euros, y la reducida (Gazte Txartela, familias numerosas, desempleados), de 7 euros.

