Las chicas del Urgara Txingudi recibirán esta noche al Sestao

I. A.

IRUN.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

El Urgara-Txingudi femenino, colíder de la Liga Vasca, jugará esta noche, a partir de las 21.45, en Azken Portu contra el Sestao.

Este partido llega tras un fin de semana de doble compromiso, con cal y arena. Las irundarras recibieron al Logroño, un equipo muy joven que está empezando, y sólo al principio tuvieron algunos problemas, aunque después quedó patente la diferencia entre los dos equipos, con victoria del Urgara por 19-4.

Al día siguiente visitaron al Iruña B, uno de los equipos más fuertes de la categoría, que imprime mucho ritmo y tiene técnica y potencial. Además, el partido de la víspera hizo mella en las irundarras, que perdieron 7-15.

Por su parte, el equipo sénior masculino no tiene partido este fin de semana. En la jornada anterior abrió la temporada en Azken Portu, ante el CD Larraina. El encuentro empezó igualado, con empates a dos y tres goles, pero el conjunto visitante se fue haciendo con el control y, a pesar de unas cuántas paradas del portero local, fue engordando el marcador, que al final mostró un inapelable 5-13.

