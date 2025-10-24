Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Charla sobre la muerte súbita en el deporte el próximo miércoles

E. P.

IRUN.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Real Unión celebrará este miércoles 29 en el Stadium Gal una charla de formación y sensibilización que tiene por título 'La muerte súbita en el deporte: sensibilización, prevención y uso del desfibrilador'. El acto, que se realizará en colaboración con la Asociación Peio7, arrancará a las 18.30 horas y está dedicado a deportistas jóvenes, mayores, directivos, educadores, familias e instituciones. La charla se desarrollará en la sala de eventos (acceso desde la calle junta a la puerta Impar Lateral 1).

No es indispensable inscribirse previamente pero el club ha habilitado un formulario para preparar mejor la jornada. La charla se engloba dentro de una serie de acciones que el Real Unión ha llevado a cabo lo largo de la temporada, entre las que se encuentran las formaciones de primeros auxilios y el uso del desfibrilador impartidas a trabajadores del club y jugadores de la base. En ese sentido, el anexo de Gal cuenta desde hace algunas semanas con un nuevo desfibrilador.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla sobre la muerte súbita en el deporte el próximo miércoles