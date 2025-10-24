Charla sobre la muerte súbita en el deporte el próximo miércoles

E. P. IRUN. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Real Unión celebrará este miércoles 29 en el Stadium Gal una charla de formación y sensibilización que tiene por título 'La muerte súbita en el deporte: sensibilización, prevención y uso del desfibrilador'. El acto, que se realizará en colaboración con la Asociación Peio7, arrancará a las 18.30 horas y está dedicado a deportistas jóvenes, mayores, directivos, educadores, familias e instituciones. La charla se desarrollará en la sala de eventos (acceso desde la calle junta a la puerta Impar Lateral 1).

No es indispensable inscribirse previamente pero el club ha habilitado un formulario para preparar mejor la jornada. La charla se engloba dentro de una serie de acciones que el Real Unión ha llevado a cabo lo largo de la temporada, entre las que se encuentran las formaciones de primeros auxilios y el uso del desfibrilador impartidas a trabajadores del club y jugadores de la base. En ese sentido, el anexo de Gal cuenta desde hace algunas semanas con un nuevo desfibrilador.