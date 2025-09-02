La Casa de las Mujeres programa un otoño potente con sus escuelas Feminista y de Empoderamiento Las inscripciones para los cursos y talleres de ambas iniciativas son gratuitas y pueden realizarse desde hoy tanto en la web municipal como en la propia Casa de las Mujeres

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Cinco cursos y ocho talleres conforman la propuesta de este otoño que la Escuela de Empoderamiento y la Escuela Feminista llevarán a la Casa de las Mujeres. La delegada de Igualdad y Derechos LGTBIQ+, Maite Cortina, junto con Marialui García y Maribel Castelló (presidenta y directiva, respectivamente, de la Asociación Casa de las Mujeres - ACMI) han presentado conjuntamente el contenido de ambos programas.

En realidad, la Escuela de Empoderamiento es algo que el Ayuntamiento ya venía organizando antes incluso de la apertura de este nuevo recurso hace dos años, mientras que la Escuela Feminista es una iniciativa de ACMI/IEEE, En el marco del convenio de cogestión entre el área y la asociación «se ha confeccionado un programa bastante amplio que arrancará este mes de septiembre y se va a alargar hasta diciembre», anunció la delegada de Igualdad.

Escuela de Empoderamiento

Talleres Mitología Vasca (15, 16 y 17 de octubre por la mañana con Carmen Berrueco), Reflexión colectiva y autoconocimiento (tres sesiones entre el 3 y el 17 de novimebre con Izaskun Suberbiola), Síndrome de la Impostora (13 de noviembre con Isabel Allende Robredo).

Cursos Bidea Eraikitzen (12 sesiones del 26 de septiembre al 19 de diciembre con claves para buscar empleo a cargo de Amanda Neira), Familias desde el feminismo (seis sesiones entre octubre y diciembre), Más allá del cuerpo (con Sandra Piñeiro, cinco sesiones sobre alimentación y trastornos potenciales, entre diciembre y enero), Fanzine Feminista (del 14 de octubre al 4 de noviembre, con la ilustradora Teresa Castro, para expresarse a través del cómic), Aprender a pedir y negociar (cuantro sesiones del 13 de octubre al 3 de noviembre con Isabel allende Robredo).

Escuela Geminista

Talleres Ahotsak askatzen (doce sesiones de canto, tardes de viernes, con Ana San José), Costura Sostenible (cinco sesiones del 30 de septiembre al 25 de noviembre con Sonia Ruipérez), Encuentros Queer (con Nerea Almazán, del 27 de novimebre al 18 de diciembre, para hombres, mujeres y personas no binarias), Menú del Día (taller literario con Mertxe Tranche una sesión al mes a mediodía), Risoterapia (el 6 de noviembre con Ana Eguiazabal).

Maite Cortina hizo un agradecimiento explícito «a todas las personas que se implican» para sacar adelante estas programaicones, «cuerpo técnico y asociaciones, porque sacar todo esto adelante requiere de mucho trabajo», aseguró.

El modelo 'de la casa'

Marialui García explicó que la ACMI ha construido sus propuestas «siempre atentas a qué es lo que las mujeres nos solicitan, qué necesidades nos transmiten tanto de formación como de talleres». También detalló que a la vista del éxito en las ediciones anteriores, se limita el número de talleres o cursos a los que puede inscribirse cada mujer a un máximo de tres por escuela. El objetivo es habilitar opciones de participación para el mayor número de mujeres posible.

Maribel Castelló, por su parte, resaltó «el espíritu de la casa», reivindicando que desde su nacimiento, la Casa de las Mujeres es fruto de «una colaboración de los grupos de mujeres y feministas de la ciudad, de un proceso participativo». En la gestión práctica, ese modelo se ha concretado en el convenio de cogestión entre ACMI y Ayuntamiento que «da forma a lo que hoy es la Casa de las Mujeres, un modelo que hemos aportado las mujeres de la sociedad irunesa al trabajo colectivo y a la vida de la ciudadanía».

Dialogos feministas y más

El plazo de inscripción en las escuelas va desde hoy hasta el 16 de septiembre. En las actividades con más solicitudes que plazas se hará sorteo y en las que no se llenen se mantendrá abierta la inscripción hasta la semana previa al inicio del taller o curso. Para apuntarse, las mujeres pueden usar tanto la web municipal o pueden acudir directamente a la Casa de las Mujeres.

Marialui García aprovechó la presentación de las escuelas para anunciar que los Diálogos Feministas, «una iniciativa que tantas alegrías nos ha dado desde que la pusimos en marcha», regresa este otoño. El 12 de septiembre, 18.30, será la primera cita con el Bingo Feminista de Garazi La Fantasy. El 17 de octubre se proyectará en el Amaia 'Lola, Lolita, Lolaza', el documental de Mabel Lozano en torno al cáncer de mama. «En noviembre tenemos también otra cita con Belén Forniés, que es consultora para la igualdad y nos hablará de micromachismos y de violencias cotidianas».

Además, la Casa de las Mujeres seguirá con sus presentaciones en los barrios para socilizar y visibilizar el proyecto. El 19 de septiembre estarán en la AVV del centro y más adelante en Larreaundi, «en ambos casos con Ana Eguiazabal, que le da ese punto clown, divertido, a la presentación», recordó García.

Por su parte, Cortina apuntó que la Casa de las Mujeres ofrece servicio gratuito de guardería durante las actividades para niños de 4 a 12 y Castelló añadió el resto de la oferta en el equipamiento con asesoría jurídica, sexual y de homologación de títulos, orientación para la actividad física, diferentes espacios de encuentro, programas y actividades de asociaciones de mujeres y feministas y otras sesiones y talleres.