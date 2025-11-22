Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Carrera de empresas tanto en los 21 kilómetros como en los 10

Se podrán formar equipos de tres personas y se sumarán sus tiempos

I. A.

IRUN.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:08

En esta octava media maratón del BAT se va a estrenar el concepto de carrera de empresas, en las dos distancias, con el objetivo de fomentar el deporte en equipo, el compañerismo y la salud entre compañeros de trabajo.

Los interesados deberán inscribirse de forma individual a través del proceso habitual y, tras formar equipo de tres, enviar un correo electrónico a eventos@atletismobat.com, detallando nombre de la empresa y del equipo (si hay varios equipos, diferenciarlos), distancia en la que participan (los tres en la misma) y nombre y apellidos de los tres integrantes.

La clasificación, en categorías masculina, femenina y mixta, se realizará sumando los tiempos de los tres miembros de cada equipo, por lo que no es necesario que lleguen juntos a meta.

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea va a poner en marcha esta modalidad gracias a la colaboración de Smarktec, uno de sus patrocinadores principales del evento, que se encargará de los premios y trofeos.

Desde el club recuerdan la importancia de este tipo de patrocinadores para sacar adelante una prueba cada vez más grande como es la 'III Lomeña Fachadas Rhenus Logistic media maratón del Bidasoa +10K'. En esa línea están también el apoyo año tras año de Deportes González y la reciente incorporación de Scientiffic Nutrition, que proporcionará geles energéticos para la bolsa del corredor, bebidas isotónicas en los avituallamientos y productos de recuperación en la línea de meta.

