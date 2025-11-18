Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cantera del BAT se lució en el autonómico

En sub'20 victoria masculina y segundo puesto femenino y dos bronces en sub'16

Iñigo Aristizabal

IRUN.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea hizo pleno de podios en el Campeonato de Euskadi por clubes, con victoria del equipo sub'20 masculino, segundo puesto del sub'20 femenino y terceros de los dos sub'16.

En sub'20, los bidasotarras acabaron en chicos con 70 puntos, por delante de Real Sociedad (60) y Atlético San Sebastián (55). Se impusieron en sus pruebas Rafael Caseau en lanzamiento de peso (10,90), Jon Gajate en 110 vallas (16''57), Markel Garrancho en 400 (49''71) y Eñaut Arburua en 200 (22''85). Segundos quedaron Iker Anaut en salto de longitud (6,07), Julen Mendoza en 1.500 (4.11''87), Hugo Vázquez en 800 (2.09''53) y el relevo 4x100 formado por Eñaut Arburua, Egoitz Miquelarena, Markel Garrancho y Jon Gajate (43''89).

En féminas las bidasotarras acabaron con 54 puntos, compartiendo podio con Real Sociedad (63) y Artunduaga (51). La única victoria fue la de Alaine Aguerralde en 400 (56''08), con segundos puestos de Izaskun Sanz en 1.500 y de Leire Martiarena en 200.

En sub'16, los dos terceros puestos fueron muy ajustados, 55 puntos los dos equipos, a uno del segundo puesto los chicos y a dos las chicas.

Los vencedores fueron Yuxuan Zhu Zhu en salto de longitud, Jon Andiano en 100 vallas, Adur Errazkin en 1.000, Olatz Elizasu en lanzamiento de disco, Naia Piquer en 600 y Eider Aramburu en 1.000

