'En busca de tu aventura' viaja hoy por Asia de la mano de Bego García

El programa de viajes 'En busca de tu aventura' celebra est a tarde una nueva sesión en la sala de conferencias del Centro Cultural Amaia a partir de las 19.30 horas. La entrada, como es habitual, será gratuita hasta completar aforo. La cita, organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento, se desarrollará en castellano.

En esta ocasión la protagonista será Bego García que, bajo el título 'Un mundo, mil caminos', presentará un viaje en el que une varias de sus pasiones: buceo en los arrecifes remotos de Filipinas e Indonesia, ciclismo por la isla de Taiwan y el desierto de Jordania, ruta en moto por Pakistán o el silencio inmenso de los trekkings en Nepal. La sesión tendrá un duración aproximada de sesenta minutos y contará con un coloquio en el que García aportará detalles y anécdotas de estos viajes.